Более Т60 млн вернет казахстанцам Bek Air за отмененные рейсы по двум искам

Новости 96 0

Нур-Султан. 29 июля. КазТАГ — Более Т60 млн вернет казахстанцам авиакомпания АО «Bek Air» за отмененные рейсы по двум искам, сообщает пресс-служба министерства торговли и интеграции (МТИ) РК.

«Два исковых заявления комитета по защите прав потребителей (КЗПП) МТИ РК к авиакомпании АО «Bek Air» Турксибский суд Алматы удовлетворил в полном объеме. Защищены интересы 990 потребителей. Суд обязал АО «Bek Air» возвратить гражданам в общей сложности Т60,1 млн (Т54,2 млн по первому иску, Т5,9 млн по второму – КазТАГ) за билеты на отмененные рейсы», — говорится в сообщении в среду.

Также в пресс-службе сообщили, что КЗПП готовит третий иск к авиакомпании Bek Air по возврату денег пассажирам отмененных рейсов.

Напомним, 17 июня и 24 июля Турксибский суд Алматы удовлетворил исковое заявление ГУ «Комитет по защите прав потребителей» (КЗПП) министерства торговли и интеграции (МТИ) РК, и признал право потребителей на возмещение полной стоимости ранее приобретенных авиабилетов на авиарейсы, которые были отменены не по вине потребителей, а также обязать АО «Bek Air» возместить полную стоимость ранее приобретенных авиабилетов на авиарейсы, которые были отменены не по вине потребителей.

27 декабря 2019 года в 07.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы – Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Самолет дважды задел хвостовой частью взлетную полосу. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа. В авиакатастрофе погибли 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. Также тогда погиб командир воздушного судна Марат Муратбаев, а 28 января умер второй пилот – Миржан Мулдакулов. В результате проверок, начатых после авиакатастрофы, многочисленные нарушения нашли как в авиакомпании Bek Air, так и в сфере земельных отношений на прилегающей к аэропорту Алматы территории. Основной версией причины крушения самолета названо обледенение.

Коронавирус обострил нефтяную войну Коронавирус обострил нефтяную войну
14812

Похожие материалы:

  1. Куда обращаться казахстанцам за возвратом денег за отмененные во время ЧП авиарейсы
  2. Вернуть стоимость билетов за отмененные рейсы обязал суд Bek Air по второму иску
  3. Суд начал рассмотрение нового иска от лица 151 пассажира к Bek Air
  4. Нужно ли неформально самозанятым казахстанцам для получения 42 500 тенге вновь платить ЕСП
  5. Казахстанцам разрешили ввозить лекарства из-за рубежа для собственных нужд

Новости партнеров

Загрузка...