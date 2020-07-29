Более Т60 млн вернет казахстанцам Bek Air за отмененные рейсы по двум искам

Нур-Султан. 29 июля. КазТАГ — Более Т60 млн вернет казахстанцам авиакомпания АО «Bek Air» за отмененные рейсы по двум искам, сообщает пресс-служба министерства торговли и интеграции (МТИ) РК.

«Два исковых заявления комитета по защите прав потребителей (КЗПП) МТИ РК к авиакомпании АО «Bek Air» Турксибский суд Алматы удовлетворил в полном объеме. Защищены интересы 990 потребителей. Суд обязал АО «Bek Air» возвратить гражданам в общей сложности Т60,1 млн (Т54,2 млн по первому иску, Т5,9 млн по второму – КазТАГ) за билеты на отмененные рейсы», — говорится в сообщении в среду.

Также в пресс-службе сообщили, что КЗПП готовит третий иск к авиакомпании Bek Air по возврату денег пассажирам отмененных рейсов.

Напомним, 17 июня и 24 июля Турксибский суд Алматы удовлетворил исковое заявление ГУ «Комитет по защите прав потребителей» (КЗПП) министерства торговли и интеграции (МТИ) РК, и признал право потребителей на возмещение полной стоимости ранее приобретенных авиабилетов на авиарейсы, которые были отменены не по вине потребителей, а также обязать АО «Bek Air» возместить полную стоимость ранее приобретенных авиабилетов на авиарейсы, которые были отменены не по вине потребителей.

27 декабря 2019 года в 07.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы – Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Самолет дважды задел хвостовой частью взлетную полосу. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа. В авиакатастрофе погибли 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. Также тогда погиб командир воздушного судна Марат Муратбаев, а 28 января умер второй пилот – Миржан Мулдакулов. В результате проверок, начатых после авиакатастрофы, многочисленные нарушения нашли как в авиакомпании Bek Air, так и в сфере земельных отношений на прилегающей к аэропорту Алматы территории. Основной версией причины крушения самолета названо обледенение.