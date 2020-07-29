Алматы. 29 июля. КазТАГ — Горячую воду временно отключат в двух районах Алматы, сообщает пресс-служба ТОО «Алматинские тепловые сети» (АлТС).

«В Турксибском и Медеуском районе временно приостановят горячее водоснабжение жилых домов и иных зданий, расположенных в контурах улиц: Хмельницкого – Бакинская – Староэлеваторская – Куйбышева (с 3 по 7 августа); Блока – Уштобинская – Татибекова (с 10 по 14 августа)», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

В АлТС пояснили, что ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ водогрейного оборудования в котельных «Староэлеваторская» и «Кабилова».

«Запланированные в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону эти мероприятия необходимы для минимизации рисков в процессах производства и передачи теплоэнергии потребителям в осенне-зимний период», — резюмируется в сообщении.