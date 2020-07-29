Куда обращаться казахстанцам за возвратом денег за отмененные во время ЧП авиарейсы

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Нур-Султан. 29 июля. КазТАГ — Куда обращаться казахстанцам за возвратом денег за отмененные во время чрезвычайного положения (ЧП) авиарейсы, рассказали в пресс-службе министерства торговли и интеграции (МТИ) РК.

«Комитет по защите прав потребителей (КЗПП) МТИ РК продолжает работу по недопущению нарушений потребительских прав граждан в сфере гражданской авиации. Помимо Bek Air, комитет в целях защиты потребительских прав казахстанцев взаимодействует с авиакомпаниями Scat, Air Astana, Fly Arystan по возврату стоимости билетов на отмененные рейсы в период чрезвычайного положения. На сегодняшний день комитетом составляется список граждан, которым до настоящего времени не возмещены денежные средства», — говорится в сообщении в среду.

В этой связи, как уточнили в МТИ, «гражданам, не получившим средства за отмененные рейсы отечественных авиакомпаний (по причине введения ЧП), необходимо обратиться в КЗПП, приложив все подтверждающие покупку билета документы (копия документа, удостоверяющего личность, авиабилет, подтверждение оплаты)».

«Заявление в адрес КЗПП принимаются через портал электронного правительства по следующей ссылке: https://egov.kz/cms/ru/services/citizen_and_the_government/e_app. Почтой по адресу: г. Нур-Султан, проспект Мәнгілік Ел, 8, Дом министерств, 2 подъезд. А также посредством телеграмм-бота: kzpp_bot», — резюмируется в сообщении.

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