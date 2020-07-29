Более Т66 млн хотят потратить на развитие настольного тенниса в Карагандинской области

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Караганда. 29 июля. КазТАГ – Более Т66 млн хотят потратить на развитие настольного тенниса в Карагандинской области, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области»; наименование – услуги по организации спортивных и аналогичных мероприятий; дополнительная характеристика – развитие настольного тенниса в Карагандинской области; плановая сумма – Т66 071 428,57», — говорится в описании лота, размещенного 28 июля на портале государственных закупок.

Прием заявок на участие в конкурсе стартовал тот же день и продлится до 15.40 5 августа.

Согласно технической спецификации, услуга должна быть оказана в период с мая по декабрь.

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