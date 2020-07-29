Нур-Султан. 29 июля. КазТАГ — Дождь с грозой ожидается на большей части Казахстана в среду, на западе и юге без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Атмосферные фронтальные разделы сохраняют неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана – пройдут дожди с грозами, на северо-западе местами сильные дожди. Лишь на западе и юге страны под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, град, на севере – туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северных направлений 7-12 метров в секунду. Температура днем +20+22, ночью +10+12.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5, днем порывы 8 метров в секунду. Температура днем +30+32, ночью +18+20.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +32+34, ночью +19+21.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, шквал, град, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами – туман. Днем +20+25, ночью +7+12.

В Павлодарской области ожидается дождь с грозой, ночью местами сильный, местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20 метров в секунду, с порывами 23-28 метров в секунду. Днем +21+26, ночью +11+16.

В Карагандинской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, шквал, град, усиление ветра 15-20 метров в секунду, с порывами 23-28 метров в секунду, местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем +18+23, ночью +8+13.

В Восточно-Казахстанской области днем ожидается дождь, местами с грозой, ночью местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +22+27, ночью +10+15.

В Алматинской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +18+23.

В Жамбылской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ночью без осадков, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +18+23.

В Кызылординской области без осадков, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +16+21.

В Костанайской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ночью без осадков, местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами – туман. Днем +20+25, ночью +9+14.

В Акмолинской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ночью и утром местами ожидается туман. Днем +20+25, ночью +8+14.

В Атырауской области без осадков, днем сохранится сильная жара, сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +17+22.

В Западно-Казахстанской области без осадков, днем на юге сохранится сильная жара, местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем +27+32, ночью +11+16.

В Актюбинской области без осадков, днем на юге сохранится сильная жара, на большей части сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем +27+32, ночью +12+17.

В Туркестанской области без осадков, на большей части сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +19+24.

В Мангистауской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ночью без осадков. Днем +29+34, ночью +21+26.

«В ближайшие сутки на горных реках востока и юго-востока республики в связи с прогнозом дождей, местами сильных, возможны подъемы уровней воды», — предупредили синоптики.