13 млн. человек в Казахстане должны получать безусловный денежный доход

Это не популистское заявление оппозиции – это мнение ПРООН

То, что еще недавно казалось блажью богатых стран – намерение выплачивать безусловный денежный доход (Швейцария, Финляндия, Канада), неожиданно становится реальностью.

В условиях пандемии коронавируса, когда бедные стали еще беднее, несколько стран уже предприняли шаги по введению временного базового дохода. Так, например, Испания недавно утвердила ежемесячный бюджет в размере 250 млн. евро для пополнения доходов 850 тыс. уязвимых семей и 2,3 млн. человек. А правительство Того выделило более $19,5 млн. в виде ежемесячной финансовой помощи более чем 12% населения через программу денежных трансфертов, в основном женщинам, работающим в неформальном секторе экономике.

И вот Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) опубликовала доклад «Временный базовый доход: защита бедных и уязвимых слоев населения в развивающихся странах», в котором содержатся рекомендации по незамедлительному введению временного базового дохода для беднейших слоев населения мира.

Именно этот нестандартный подход, по мнению авторов доклада, может замедлить всплеск числа случаев COVID-19 и позволить 2,7 млрд. человек остаться дома.

В докладе сделан вывод о том, что эта мера осуществима и крайне необходима, поскольку сегодня пандемия распространяется со скоростью более 1,6 млн. новых случаев заболевания в неделю. Особенно быстро она набирает темпы в развивающихся странах, где семь из десяти работников зарабатывают на жизнь в секторе неформальной экономики и не могут зарабатывать деньги, находясь дома.

Беднейшее население – это работники неформального сектора, люди с низким уровнем доходов, женщины и молодые люди, беженцы и мигранты, а также инвалиды — больше других пострадали в результате кризиса. При этом они не охвачены программами социального страхования и беззащитны.

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По мнению ПРООН, временный базовый доход должны ввести для своего беднейшего населения 132 развивающиеся страны. На это может потребоваться от $199 млрд. в месяц.

«Беспрецедентные времена требуют беспрецедентных социальных и экономических мер. Введение Временного базового дохода для беднейших слоев населения мира стало одним из вариантов. Всего несколько месяцев назад это казалось невозможным», — отметил администратор ПРООН Ахим Штайнер.

Он уверен, что планы спасения и восстановления не могут быть сосредоточены только на крупных рынках и крупном бизнесе: «Временный базовый доход может позволить правительствам дать людям, находящимся под замком, финансовый спасательный круг, вложить наличные деньги в местную экономику, чтобы помочь удержать малый бизнес на плаву, и замедлить разрушительное распространение инфекции».

Денежные выплаты позволят людям покупать продукты питания и оплачивать расходы на здравоохранение и образование. В ПРООН считают, что с финансовой точки зрения это достижимо: например, для получения временного базового дохода за шесть месяцев потребуется лишь 12% от общего объема финансовых средств, выделенных на борьбу с COVID-19 в 2020 году, или эквивалент одной трети того, что развивающиеся страны должны будут выплатить по внешнему долгу в 2020 году.

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По мнению экспертов, деньги на эти выплаты может найти любая страна. Согласно официальным данным, в 2020 году на погашение задолженности развивающиеся страны потратят $3,1 трлн. А если масштабно приостановить выплаты, то страны смогут направить эти средства на чрезвычайные меры по борьбе с последствиями кризиса коронавируса. Именно поэтому Генеральный секретарь ООН выступает за заморозку международных долгов.

В частности, в документе предлагается два варианта выплаты базового дохода. Согласно первому, ежемесячно выплачивается сумма, которой получателю не хватает, чтобы не оказаться за чертой бедности. Второй вариант предполагает выплату суммы, соответствующей среднему уровню жизни.

В Казахстане в первом случае необходимо выплачивать по $136,91 (примерно 56 тыс. тенге) в месяц, во втором – по $150,23 (примерно 62 тыс. тенге) в месяц. Ежемесячная доля затрат от ВВП, по оценкам ООН, составила бы 0,35% и 0,38% соответственно.

Но более всего интересно, что из 18 млн. населения страны в такой помощи, по мнению ПРОООН, нуждается 13 млн. человек. То есть, по мнению экспертов, в нашей стране слишком много людей, которые балансируют на грани бедности.

В других странах бывшего СССР ситуация ничем не лучше: например, в Армении это соотношение составляет на 2,95 млн. населения количество людей, нуждающихся в выплате безусловного денежного дохода, — 2,74 млн., не лучше положение в Кыргызстане (6,32 млн. – 6,1 млн.), Узбекистане (32,96 млн. – 31,95 млн.), Туркмении (5,85 млн. – 4,67 млн.), Таджикистане (9,10 млн. – 8,24 млн.). Однако в Азербайджане (тоже ведь нефтяная страна) ситуация значительно лучше, чем в Казахстане: там на 9,94 млн. человек в государственной поддержке нуждаются 2,18 млн.

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Как быстро и как охотно страны с подавляющим большинством бедного населения станут вводить временный базовый доход?

Правительства, конечно, будут не в восторге от этой идеи, даже если они и располагают необходимыми финансовыми ресурсами. На это может потребоваться очень много времени, пока они не осознают, что, действительно, куда разумнее выплачивать небольшое пособие населению, но зато избежать гораздо более катастрофичных последствий для экономики и качества жизни граждан.

Но, тем не менее, Казахстан, с его сложным отношением к социально незащищенным гражданам (постоянно идет фоном обвинения в иждивенчестве), уже второй раз выплачивает населению, потерявшему доход, по 42500 тенге в месяц. Делается это неохотно, и вряд ли когда-нибудь помощь, о которой говорит ПРООН, будет введена.

На днях депутат мажилиса Парламента РК, председатель правления Союза промышленников и предпринимателей El Tiregi Нуржан Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге казахстанцам с низким доходом на постоянной основе, в течение 1-2 лет. Он считает, что «все эти выплаты на самом деле никуда не уходят и остаются в экономике страны». Правда, просчитать последствия «аттракциона невиданной щедрости» он не ставил своей целью – дескать, «будем посмотреть».

Его тут же обвинили в популизме и освистали со всех сторон. Видно, большинству больше нравится идея «освоения средств» в рамках разных неэффективных государственных программ и дорожных карт. Вот там поток денег направлен туда, куда надо…

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