Госдолг Казахстана составил на 1 июля $47,3 млрд – МФ РК

Алматы. 29 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Государственный долг Казахстана составил на 1 июля $47,3 млрд, заявляет министерство финансов (МФ) РК.

Государственный и гарантированный государством долг, долг по поручительствам государства составил на 1 июля 2020 года $47,3 млрд, следует из ежеквартального отчета по госдолгу МФ РК.

Из всего госдолга на 1 июля 2020 года в сумме $47,3 млрд: долг правительства Казахстана составил $35,6 млрд, долг Национального банка – $8,1 млрд, долг местных исполнительных органов – $3,1 млрд.

Также, гарантированный государством как гаранта возврата ресурсов кредитору в случае неплатежеспособности заемщика за отчетный период составил $2 млрд, а долг по поручительствам государства – $76 млн.