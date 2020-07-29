Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник

Алматы. 29 июля. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник составила $1940,9.

Относительно утреннего фиксинга во вторник стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 9,25.

Стоимость унции золота в евро составила 1654,23 (+6,53), а в британских фунтах – 1501,48 (+2,33).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.