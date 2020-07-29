«Токаев: население Алматы – самое недисциплинированное в стране». «Возможна ли отставка правительства в Казахстане». «Те же грабли, только в профиль». «Депутат Альтаев предложил ввести для населения универсальный базовый доход». «Три внешние угрозы»

Сетевой Казахстан 29 июля 2020г.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Токаев: население Алматы – самое недисциплинированное в стране» — Президент Казахстана раскритиковал алматинцев и власти южной столицы за несоблюдение карантинных мер. Глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ высказался о том, что жители Алматы плохо соблюдают карантин и ограничительные меры. Он отметил, что Алматы – самый крупный город, и все, что происходит там, является показателем для всей страны.

«Возможна ли отставка правительства в Казахстане» — Политологи задаются вопросом, целесообразно ли менять правительство незадолго до очередных парламентских выборов. Насколько ситуация изменилась после критики президента, сказать трудно, считает политолог Андрей ЧЕБОТАРЕВ. Он напомнил, что очередные выборы в мажилис парламента должны пройти в начале 2021 года. По закону, после парламентских выборов происходит отставка действующего правительства. И в политическом отношении президенту было бы выгодно дождаться именно парламентских выборов, считает Чеботарев. Политолог, член Национального совета общественного доверия Айдос САРЫМ считает, что отставка правительства в настоящий момент нецелесообразна.

SPIK . KZ . «Как связаны праймериз Нур Отана и возможная отставка правительства?» — Праймериз – дело для Казахстана непривычное, поэтому стоит еще раз объяснить их суть: праймериз являются внутрипартийными выборами лучших из лучших, тех, кого партия сможет потом выдвинуть по своим спискам в маслихаты, в мажилис и, наконец, в исполнительную власть, в правительство и в акиматы… Иными словами, Nur Otan кровно заинтересован в том, чтобы у казахстанцев в голове четко отложилась ассоциативная связь: «Победил в праймериз – стал министром (акимом, депутатом, начальником департамента, управления и т.д., нужное подчеркнуть)». Причем в партии власти понимают, что чем более открытыми будут праймериз, тем устойчивее будет эта ассоциативная цепочка – и тем больше желающих будет воспользоваться ее возможностями. А постоянно вливать свежую кровь необходимо любой партии – это, на самом деле, для нее вопрос жизни и смерти.

REZONANS . KZ . Айкын КОНУРОВ – «Те же грабли, только в профиль» — Приближается срок завершения карантина. Как показала практика многих стран, а особенно наш собственный опыт, этот период является самым уязвимым. Преждевременный выход из локдауна способен перечеркнуть все потраченные усилия, время и деньги. В Казахстане уже признано, что именно просчеты с послаблением ограничительных мер стали причиной резкого роста заболеваемости и последовавших жертв. Но что мы видим сейчас? Абсолютно ту же картину, которая наблюдалась при первой попытке снятия карантина. Точно также правительство заявляет о «стабилизации эпидемиологической ситуации». И сценарий снятия ограничений ровно такой же.

PLATON . ASIA . «У нас все нормально?» — Министр здравоохранения Алексей Цой озвучил некоторые шаги по выходу страны и ее населения из режима жестких карантинных мер с 3 августа. Казалось бы, новость-то хорошая, но не рано ли говорить об этом? Итак, со следующего понедельника могут начать работу торгово-развлекательные центры, но пляжи и аквапарки по-прежнему остаются под запретом без никаких оговорок. При этом нужно учитывать, что «солнце, воздух и вода» как-то больше пользы для здоровья и укрепления иммунитета приносят, чем «барахолки, плохое настроение и ограниченная вентиляция». Так и не было разъяснено, чем междугородний автобус, где в основном сидячие места, отличается от городского, при том, что первый до сих пор остается под запретом, а второй продолжает функционировать, пусть даже с соблюдением противоэпидемиологических норм и наличием «санитарного кондуктора» (это, вообще, нонсенс).

365 INFO . KZ . «Три внешние угрозы, которые могут негативно сказаться на развитии Казахстана» — Весь июль месяц государственная система проходила жесткое стресс-тестирование с «коронавирусной» нагрузкой. Итоговые результаты еще предстоит уточнить и перепроверить, однако уже сейчас ясно, что по целому ряду направлений казахстанским властям и обществу необходимо будет исправить системные «баги» или вовсе «обнулять» драйверы развития. Жумабек САРАБЕКОВ, эксперт ИМЭП, объяснил, почему эффективное госуправление и сильный политический лидер критически важны для Казахстана именно сейчас. На фоне пандемии и вызванного ею мирового экономического кризиса международная среда, в которой развивается Казахстан, усложняется и становится более конфликтной. В этой связи важно проанализировать ситуацию на внешнем периметре страны.

«Наши экологические проблемы прямо связаны с отношением к истории Казахстана» — Кандидат социологических наук, руководитель общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмира ИЛЕУОВА считает, что равнодушие людей к собственной истории, ценностям страны и порождает проблемы современности. Люди по-прежнему относятся к своей истории и культуре так, словно их не требуется ни защищать, ни оберегать. Отсюда и наши экологические проблемы, и потеря идентичности. Это все тесно связанные моменты. Но это никого не волнует.

«Почему в стране исчезают качественные лекарства?» — Печально известное «СК-Фармация» получило право реализовывать медпрепараты в розничной сети. Кандидат медицинских наук Каиргали КОНЕЕВ заявил нашему порталу, что это может привести к окончательному исчезновению из аптек и больниц качественных (хоть и дорогих) лекарств. Потому что выгоднее ввозить дешевые копии. Соответствующее постановление правительства уже вступило в силу. Ранее розничная торговля не входила в число функций предприятия. Есть и другие риски, большей частью коррупционные.

EXCLUSIVE . KZ . «Депутат Альтаев предложил ввести для населения универсальный базовый доход» — Председатель правления Союза промышленников и предпринимателей «El Tiregi» предлагает ввести безусловный базовый доход для людей с низкими доходами, причем не только во время карантина — Что такое универсальный или безусловный базовый доход? Это по сути те же 42500 тенге, но которые будут выплачиваться постоянно для тех людей, у которых низкие доходы и не только во время карантина. Мы предлагаем сделать это в пилотном режиме в течение одного года-двух лет, чтобы посмотреть, как это повлияет на экономику страны и на настроение населения. Это будет дешевле и легче для государства, чем завтра бороться с последствиями. К слову, и Всемирный банк, Организация Объединенных Наций рекомендуют внедрить этот универсальный базовый доход в Казахстане.

IA — CENTR . RU . «Звездные коронаскептики в Казахстане: привилегия на фейки?» — Речь сегодня пойдет о другой стороне пандемии коронавируса, – инфодемии и ее главных инструментах – фейковых новостях. Нет ничего удивительного в том, что на фоне любой глобальной беды возникает большое количество всевозможных слухов, предположений, версий или гипотез, которые к реальности не имеют никакого отношения. Это нормально. Вся разница заключается в реакции общества на фейки… Из всего написанного выше можно сделать один ключевой вывод. Как говорится в распространенной русской народной пословице, «свято место пусто не бывает». Так и с фейками. В пустоты, которые образуются из-за недоработки властей и СМИ, как в благодатную почву попадают фейки.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Валерий СУРГАНОВ – «Бумага все стерпит… даже «нового инвестора»» — Редакция «Ведомостей Казахстана» отправила официальный запрос АО «АвтоВАЗ» — партнеру находящейся в цейтноте компании «Бипэк Авто – Азия Авто». Недавно мы стали свидетелями бессмысленного и беспощадного пиара компании «Бипэк Авто — Азия Авто» участника казахстанского списка Форбс Анатолия БАЛУШКИНА. Где невзирая на все нарушенные договоренности с правительством РК и не построенный за долгое время новый обещанный завод в Усть-Каменогорске, компания преподносила свои текущие дела в радужном свете. Более того, сообщила о том, что в ближайшее время ей собирается помочь таинственный новый инвестор, который и профинансирует строительство долгожданного завода, правда теперь уже в 2021 году. Ясно, что писать, тем более (как это похоже) за «свои деньги» можно что угодно — бумага все стерпит.

KP . KZ . «Лучше поздно, чем никогда» — Казахстанцы, болеющие коронавирусом и получающие лечение в условиях стационара, не должны покупать лекарства за свой счет. Всем необходимым, по словам нового главы Фонда медстрахования Болата Токежанова, должны обеспечивать больницы в рамках действующего в стране протокола лечения и диагностики Covid-19. Болат ТОКЕЖАНОВ также сообщил, что всего на борьбу с Сovid-19 направлено 56,7 млрд. тенге. Из них 13,4 млрд. тенге — на лечение в стационарах больных коронавирусом.

TIME . KZ . «За инциденты придётся платить» — Как декриминализация ответственности за врачебные ошибки изменит отношения медиков и пациентов? Международный эксперт по качеству медицинской помощи и безопасности пациента Айнур АЙЫПХАНОВА всегда выступала за отмену уголовного наказания по этой статье. Она открыто заявляла об этом и обосновывала свою позицию. Поэтому мы решили поговорить именно с ней о том, что изменится для врачей и пациентов, которые порой оказываются по разные стороны баррикад, после принятого решения о декриминализации наказания за врачебные ошибки, закрепленного в новом Кодексе о здоровье.

«Разрешите вывезти органы» — Желающим ввезти или вывезти из Казахстана образцы биологических материалов человека может понадобиться всего один день на получение соответствующего разрешения. Данная норма прописана в Правилах выдачи заключений (разрешительных документов) на ввоз на территорию страны из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, и вывоз с территории республики в эти государства образцов биоматериалов человека. Проект этого нормативно-правового акта (разработан в соответствии с новым Кодексом о здоровье народа и системе здравоохранения) за подписью министра здравоохранения Алексея ЦОЯ размещен на сайте открытых НПА для публичного обсуждения.

«Мусорная борьба» — В Казахстане объявили войну стихийным свалкам. Министерство экологии, геологии и природных ресурсов намерено в течение месяца провести полный мониторинг мусорных полигонов в стране, для чего запустило “горячую линию”, позвонив на которую казахстанцы могут сообщить о стихийных свалках в своих населенных пунктах.

LITER . KZ . «Раздавать казахстанцам пенсионные деньги или вкладывать их в другие страны. Разбираемся» — За последние два года в Казахстане неоднократно поднимался вопрос использования средств Единого национального пенсионного фонда. Из-за тотального недоверия казахстанцев к государственной пенсионной политике как таковой, постоянно возникают споры вокруг возможности частично снятия накопления до наступления пенсионного возраста. На жилье или обучение детей, например. Как при этом придется встречать старость — мало кого волнует. Кроме того, некоторых граждан возмущает тот факт, что часть пенсионных денег вкладывается в экономику других стран. В этом материале разбираемся, что будет, если казахстанцам дадут возможность снять часть накоплений, и как это может повысить уровень доверия к пенсионной системе.

CAMONITOR . KZ . «Новая система оценивания: что она даст казахстанскому образованию?» — Несколько лет назад казахстанские школы перешли на соответствующую международным стандартам систему критериального оценивания знаний. Она включает в себя СОР (суммативное оценивание за раздел) и СОЧ (суммативное оценивание за четверть), а также формативное оценивание. Такая система удачно вписалась в реформу, направленную на внедрение обновленного содержания среднего образования. Казахстанские педагоги в массе своей положительно отнеслись к отказу от классической системы оценивания с традиционными «неудами», «тройками», «пятерками» и к внедрению новой, поскольку на собственном опыте убедились в том, как качественно стал меняться учебный процесс.

CARAVAN . KZ . «Социолог объяснил, почему люди стали чаще конфликтовать из-за масок» — Почему возрастает количество конфликтов, связанных с ношением масок, объяснила социолог Айман ЖУСУПОВА — Это происходит потому, что больше граждан стали понимать значимость мер предосторожности, по крайней мере, тех, которые возможны. Никто не хочет болеть, люди знают, что не хватает лекарств и мест в больницах. В условиях, когда социальное напряжение повышено, а многие граждане проходят лечение от коронавирусной инфекции, халатное отношение к ношению масок, особенно в общественном транспорте, вызывает агрессию и приводит к конфликтам. Плюс в том, что граждане становятся более сознательными, как написал коллега в Сети, «растет низовая самоорганизация». А минус – это то, что, когда ситуация и так накалена, подобного рода конфликт может перерасти в массовую потасовку и привести к необратимым последствиям.

«Почему действующие методы борьбы с педофилами в Казахстане не работают — отечественные эксперты» — Почему наказание в виде кастрации может быть неэффективно в борьбе с педофилией, как уголовные дела о насильниках над детьми разваливались, даже не доходя до суда, и какие изменения необходимо внести для эффективной борьбы с такими страшными преступлениями… Из всего этого можно сделать вывод, что казахстанским властям действительно необходимо пересмотреть методы борьбы с насильниками в стране, так как действующая практика не помогает решить эту страшную проблему, а дети в Казахстане продолжают находиться под угрозой и, что самое ужасное, могут даже не получить должной помощи.

KAPITAL . KZ . Далида ДАВЛЯТШИНА, операционный директор IDF Eurasia в Казахстане – «Казахстанские компании борются за сохранение KPI работников» — Свыше 60% сотрудников, переведенных на удаленный формат работы, демонстрируют спад производительности труда. Среди ключевых причин снижения производительности труда большинство респондентов назвали апатию и депрессию, неспособность противостоять раздражающим факторам (работающий телевизор, постоянные перекусы или разговоры с членами семьи), а также дефицит живого общения с коллегами. Последнее для многих оказалось важным, поскольку ранее это помогало сохранять профессиональный тонус и давало ощущение пребывания в гуще событий. Лишь у небольшой части специалистов бэк-офиса (например, программистов, переводчиков и т.д.), которым нужна усидчивость, частота контактов с коллегами традиционно невысока, KPI, наоборот, вырос на 15%.

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