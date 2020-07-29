В Алматы создается единое хранилище радиологических снимков – акимат

Алматы. 29 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Алматы создается единое хранилище радиологических снимков, заявил руководитель управления цифровизации Алматы Баян Конирбаев.

«Решение, реализованное акиматом Алматы, направлено на максимальное использование возможности искусственного интеллекта (ИИ) и призвано создать условия для централизованного хранения данных всех радиологических снимков, включая снимки компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и рентген снимки, на одной площадке, в электронном формате», — сказал Конирбаев на онлайн-брифинге о проектах по цифровому администрированию мероприятий, реализуемых в рамках борьбы с COVID-19, в среду.

По его словам, каждый из нас понимает, рентген снимок, например, нужно отнести радиологу, хирургу или другим врачам. Через полгода-год нужно пойти к другому врачу и принести эту пленку (снимок – КазТАГ) и еще новую пленку, чтобы врач мог понять динамику развития болезни. Снимки же через два-три года выцветают и становятся непригодными.

«Мы начали развитие единого хранилища данных радиологических снимков для Алматы. На данный момент начата интеграция компьютерных томографов и рентген оборудования на общую площадку», — сказал Конирбаев.

Идея, по его словам, в том, что, когда человеку делают рентген в поликлинике, сам снимок отправляются в хранилище в Алматы. Платформа ИИ определяет наиболее зараженные участки и показывает уровень вероятности поражения легких.

Реализация идеи позволит врачам-рентгенологом удаленно проводить диагностику по тем или иным пациентам, чтобы создавать дополнительные удобства и качественные динамические показатели по горожанам.

«На данный момент, мы уже подключили клиническую инфекционную больницу, детскую инфекционную больницу Центра фтизиопульмонологии, модульный инфекционный госпиталь и Казахский НИИ онкологии и радиологии. На очереди — больница медицинской скорой помощи и онкоцентр», — сказал Конирбаев.

В свою очередь, руководитель проекта iMedHub Рената Ахмад пояснила, что медицинский архив PACS складирует в себе все типы радиологических и других типов исследований, в том числе УЗИ. Архив PACS работает уже больше трех месяцев, проект запущен в апреле 2020 года.

«У нас накопилось уже 7200 исследований КТ и рентген. Все врачи, которые пользуются нашим архивом, имеют доступ к снимкам своей больницы, могут обмениваться, в случае необходимости, снимками с врачами из других больниц», — сказала Ахмад.

iMedHub поставляет и интегрированный комплекс ИИ, который позволяет диагностировать заболевание легких по рентген снимкам, добавила Ахмад.