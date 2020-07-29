Алматы. 29 июля. КазТАГ – Подготовка к поэтапному ослаблению карантина проводится в Нур-Султане, сообщает пресс-служба управления внутренних дел столицы.

«Ожидается поэтапное снятие ограничений. Однако возобновление работы предприятий и учреждений не означает возвращения к докоронавирусному образу жизни. Сохраняются требования к обязательному ношению масок, соблюдению социальной дистанции и повышенные требования к гигиене. Все учреждения, обслуживающие население, в частности ЦОНы, банки, сервисные центры, должны установить отметки социальной дистанции. При возобновлении деятельности субъектов необходимо усилить противопожарную работу и обеспечить пожарную безопасность. Степень ответственности за нарушение требований должна быть выше. Поэтому департаменту контроля качества и безопасности товаров совместно с районными акиматами необходимо провести адресную разъяснительную работу с руководителями всех субъектов предпринимательства», – рассказал заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен на дистанционном заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в среду.

Кроме того, управлению охраны окружающей среды и природопользования поручено в выходные дни провести масштабные дезинфекционные работы в общественных местах. Департаменту полиции рекомендовано продолжить рейдовые мероприятия в местах массового скопления людей по соблюдению мер безопасности, в том числе ношению масок, соблюдению социальной дистанции.