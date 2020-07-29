Алматы. 29 июля. КазТАГ — Почти Т25 тыс. может стоить курс американской вакцины от коронавируса, сообщает ТАСС.

«Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену на уровне $50-60 (Т20 727-24 872 по курсу Нацбанка РК – КазТАГ) за курс прививок, что составляет порядка $25-30 (Т10 363-14 436 по курсу Нацбанка РК – КазТАГ) за дозу», — говорится в сообщении со ссылкой газету Financial Times (FT).

По данным FT, ссылающегося на источники, близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями, такая цена предполагается для США и других стран с высоким уровнем дохода населения.

При этом другие компании, занимающиеся разработкой вакцины от коронавируса, планируют продавать свои препараты дешевле. Так, как сообщает FT, американская Pfizer и германская BioNTtech, которые на прошлой неделе договорились с правительством США о поставках 100 млн доз, оценили свои вакцины в $19,5 за дозу, а британско-шведская AstraZeneca – в $3-4.

Один из источников газеты отметил, что запрашиваемая компанией Moderna цена «вызывает существенные трудности в переговорах, учитывая тот факт, что другие производители пообещали значительно более низкие цены». Как указывает издание, в связи с этим намеченная цена в $50-60, вероятно, не будет окончательной.

В понедельник Moderna сообщила о переходе к третьей фазе клинических испытаний экспериментальной вакцины от коронавируса нового типа. В ней примут участие около 30 тыс. добровольцев. Как подчеркнуло агентство Associated Press, это крупнейшее в мире по числу добровольцев тестирование вакцины от коронавируса.

$1 = Т414,54