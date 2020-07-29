Война Миров. США обещают быть верным врагом Китая

Майк Помпео торжественно объявил о старте Второй Холодной войны

Речь госсекретаря США Майка Помпео невозможно читать без улыбки, если знаком с типовыми образцами советской пропаганды (очень уж узнаваемы базовые черты). Но здесь форма имеет второстепенное значение. Суть выступления уполномоченного представителя администрации Белого дома – указать на главного врага Вашингтона, против которого должны сплотиться в едином порыве американский народ и «свободные нации». Врагом объявлен Китай во главе с Коммунистической партией.

Госсекретарь США Майк Помпео. (Фото: newsaf.cgtn.com)

Выступление Майка Помпео наполнено символизмом. Если китайский лидер Си Цзиньпин о новом курсе Поднебесной объявил в зале музея, посвященного опиумным войнам, тем самым давая посыл, что прежних унижений Пекин не потерпит, то госсекретарь США выступил в калифорнийской библиотеке имени Ричарда Никсона. Никсон – это президент-республиканец, который в годы Холодной войны против СССР смог (совместно с Генри Киссинджером) перетянуть Китай на сторону Вашингтона.

Г-н Помпео прямо не утверждает, будто сближение с коммунистической Китайской Народной Республикой в тот исторический период было ошибкой Ричарда Никсона, но при этом заявляет: «Президент Никсон однажды признался: он боялся, что создал «чудовище Франкенштейна», открыв мир для китайской компартии. Именно это мы сейчас и наблюдаем». Здесь политику остается верить (или не верить) на слово.

В ходе своей речи госсекретарь США признается в любви к китайскому народу и целенаправленно отделяет его от Коммунистической партии Китая (КПК). Судя по тексту, все зло от коммунистов. Здесь мы видим, что американские пропагандистские клише на китайском направлении почти не отличаются от тех, что использовались против Советского Союза. Там тоже во всех грехах и бедах обвинялись коммунисты, а народ выступал объектом показного сочувствия. Отдельный выпад сделан против Народно-освободительной армии Китая (НОАК): «Ее задача – не защита китайского народа, а поддержка абсолютной власти КПК и расширение китайской империи».

Сравнительно много внимания в выступлении Майка Помпео уделено первому лицу Поднебесной: «Если мы хотим видеть XXI век столетием свободы, а не китайским столетием, о котором мечтает Си Цзиньпин, то старая парадигма слепого сближения с Китаем попросту не позволит этого достичь»; «Генеральный секретарь Си Цзиньпин – убежденный сторонник несостоятельной тоталитарной идеологии»; «Генеральному секретарю Си не быть вечным тираном внутри и вне Китая – если мы этого не позволим».

Торговая война между Вашингтоном и Пекином ведется не первый год; Китай вместе с Россией, Ираном и Северной Кореей официально объявлен врагом США еще 18 декабря 2017 года, когда президент Дональд Трамп подписал «Стратегию национальной безопасности». Поэтому наблюдатели и специалисты сосредоточились на том, что именно заставило администрацию Белого дома так помпезно и эпатажно бросать вызов Поднебесной в данный конкретный момент?

Все указывает на сложную внутриполитическую ситуацию собственно в США, которая заставляет хозяина Овального кабинета прибегать к сильнодействующим средствам для победы на ноябрьских президентских выборах. Недавние социологические опросы показывают, что в штатах Флорида, Аризона и Мичиган – они все относятся к группе ключевых для американского электорального процесса – Джо Байден опережает Дональда Трампа. В 2016-ом нынешний президент выиграл во всех трех перечисленных штатах, хотя в Мичигане победа и была минимальной.

Президент Трамп для массового избирателя позиционирует себя как защитник американских рабочих мест, поэтому в речи Майка Помпео рефреном идет повествование о том, как Пекин «угрожает нашему народу и нашему благосостоянию»; «Китай разграбил нашу драгоценную интеллектуальную собственность и коммерческие тайны, ценой чего стали миллионы рабочих мест по всей Америке. Он увел цепочки поставок от американских берегов и воспользовался преимуществами рабского труда». Посыл «мы можем заставить Китай считаться с последствиями его воровства интеллектуальной собственности и политики, вредящей американским рабочим» предполагает, что команде Джо Байдена такое вряд ли под силу.

Противостояние с Китаем, разумеется, не единственное направление в политической борьбе внутри США. К примеру, Дональд Трамп работает над снижением стоимости лекарств внутри страны, для чего – если американские фармкомпании не предложат собственной альтернативы до 25 августа – намерен открыть рынок более дешевым препаратам из Канады. Просто лекарственное направление, при всей важности и проблемности фармацевтических мафий, не может дать такого мобилизационного эффекта, как образ врага в лице Поднебесной.

Своеобразной подготовительной площадкой речи Майка Помпео стало нагнетание дипломатической войны между США и КНР. Поэтому госсекретарь указал: «Как раз на этой неделе мы объявили о закрытии китайского консульства в Хьюстоне, потому что оно было гнездом шпионажа и воровства интеллектуальной собственности. (Аплодисменты)». В ответ китайские власти закрыли американское генконсульство в Чэнду, а консульство США в Ухане и так не работает с начала карантинов по коронавирусу. Кстати, вину за COVID-19 г-н Помпео в своем выступлении тоже возложил на Пекин.

Майк Помпео хоть и признавался в любви к китайскому народу и диссидентам, все-таки озвучил тезис о том, что не все китайские студенты, инженеры и рабочие, находящиеся на территории США, являются теми, за кого себя выдают. Мол, среди них явно есть пропагандисты, воры американской интеллектуальной собственности и агенты НОАК и спецслужб КНР. Процесс сокращения приема китайских студентов в США и выдворения китайских профессоров из Штатов запущен не вчера, просто коронавирус и дипломатическая война позволяют производить процессы разъединения, в том числе в области научно-технического сотрудничества двух стран, более высоким темпом.

Эксперты отмечают, что противостояние Вашингтона и Пекина на современном этапе – это не совсем калька с Холодной войны. В том числе потому, что существует постоянно усиливающаяся вероятность прямого военного столкновения двух держав, которого в период противостояния США – СССР оба лагеря старались избегать. Госсекретарь сообщает: «Министерство обороны США активизировало усилия по обеспечению свободы судоходства в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также в Тайваньском проливе. Еще мы создали Космические силы, чтобы удержать Китай от агрессии на этом последнем рубеже»; «Две недели назад мы обратили вспять восемь лет подставления щек в вопросе о международном праве в Южно-Китайском море».

Не все тезисы выступления г-на Помпео можно объяснить логически. Например, он сказал: «Мы призвали Китай привести свой ядерный потенциал к стратегическим реалиям нашего времени» – и никак это не прокомментировал. Между тем ядерный арсенал КНР меньше российского, не говоря об атомных запасах США. Китайские масс-медиа тут же начали троллинг американского чиновника с целью выяснить: Поднебесной нужно догонять по термоядерным зарядам Вашингтон или США сократят свое ядерное оружие до китайского уровня?

Выяснение отношений между Штатами и Китаем технически и технологически невозможно в формате «кол на кол» – слишком уж эти державы гигантские. Майк Помпео бросил клич: «Китайский вызов требует усилий, энергии демократий – европейских, африканских, южноамериканских и особенно находящихся в индо-тихоокеанском регионе». Предложение, среди прочего, обращено и к Казахстану, тем более что он, в отличие от России, в список официальных врагов США не входит. Госсекретарь явно неспроста сообщил в своей речи: «Я встречался с уйгурами и казахами, спасшимися из синьцзянских концентрационных лагерей».

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