Повысить стоимость парковки у Зеленого рынка в Алматы предлагает Aparking

Алматы. 29 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Повысить стоимость парковки у Зеленого рынка и отменить там резидентские разрешения предлагает директор ТОО «Алматы СпецТехПаркинг Сервис» Марат Принбеков.

«Наше предложение, которое мы хотим сделать – повысить тариф в районе Зеленого рынка до Т200 в час, отменить резидентские разрешения и абонементы на данном указанном участке. Мы надеемся, что будет порядка 10-20% свободных мест в любое время и снижение уровня негатива со стороны клиентов Зеленого рынка и повышение оборачиваемости парковочных мест», — сказал Принбеков на заседании Общественного совета Алматы в среду.

В свою очередь, депутат маслихата Алматы Роза Бадаева предложила оставить жильцам близлежащих домов возможность приобретать резидентское разрешение.

«Надо жителям оставить возможность парковаться по льготным тарифам», — сказала она.

При этом она предложила управлению городской мобильности Алматы провести учет свободных земель и подчеркнула необходимость строительства многоуровневых парковок.

По словам члена Общественного совета Алматы Ерлана Смайлова, во время кризиса не принято повышать тарифы.

«В государственной политике, в частности, в экономической, в социальной политике есть логика действий, которая основывается на цикличности подходов. Когда экономика растет, когда доходы населения растут, тогда какие-то тарифы поднимают. Когда экономика падает, доходы населения падают, когда многие домохозяйства сейчас оказываются в сложной ситуации финансовой, обычно в это время не принято ставить вопрос о повышении тарифов. Я рекомендую сейчас этот вопрос не рассматривать о поднятии тарифов в условиях кризиса, в условиях пандемии, экономического кризиса многие люди остались без работы и сидят дома, считая каждый тенге и в этих условиях надо будет подождать и вопрос ставить на цикле роста, когда мы начнем из кризиса выходить», — сказал он.