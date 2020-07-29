Нур-Султан. 29 июля. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил продлить карантин еще на две недели в Казахстане, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства провел совещание по проблемным вопросам эпидемиологической ситуации в стране. (…) Глава государства подчеркнул исключительную важность дальнейшего снижения показателей заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением», — говорится в сообщении в среду.

Как сообщается, премьер-министр РК Аскар Мамин доложил президенту о том, что после введения строгих карантинных мер с 5 июля отмечается снижение зарегистрированных случаев на 29%. Количество заразившихся стабилизировалось на уровне 1500-1600 человек в сутки. Загруженность стационаров упала на 43%, в том числе реанимационных палат – на 27%. Число выздоровевших возросло до 63%, уменьшилось количество вызовов скорой помощи. Таким образом, достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения.

Также Мамин сообщил главе государства о проводимом ежедневном мониторинге ситуации в регионах по таким ключевым показателям, как заболеваемость и смертность, доступность и качество медицинской помощи, уровень тестирования населения, обеспеченность лекарственными средствами и оборудованием для палат интенсивной терапии и реанимации.

В свою очередь министр здравоохранения РК Алексей Цой проинформировал президента о подходах к поэтапному смягчению карантинных мер с учетом влияния инфраструктурных объектов на эпидемиологическую обстановку и экономику.

Напомним, 13 июля президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели – с 20 июля по 2 августа. Глава государства заверил, что правительство выплатит Т42,5 тыс. за июль нуждающимся.