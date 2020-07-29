Жительница Актау попросила Токаева возобновить движение общественного транспорта

Актау. 29 июля. КазТАГ – Жительница Актау попросила президента Касым-Жомарта Токаева возобновить движение общественного транспорта, сообщает корреспондент агентства.

«Возобновите движение автобусов. Зарплата не позволяет добираться до работы туда и обратно, ездить на такси очень дорого. Большая просьба — примите меры. Автобусам запретили ездить, мол, из-за скопления людей в них. Приведу пример — в супермаркетах люди выстраиваются в очередь по 20 человек. Каждый день люди посещают супермаркеты. Помещение закрытое, оно не проветривается. Также и в автобусе. Можно сказать, такое же количество людей скапливается. Город большой, из одного конца в другой идти пешком очень долго и далеко. Пожалуйста, возобновите движение автобусов», — говорит в обращении женщина, опубликованном в Instagram в среду.

Также женщина попросила помочь матерям, воспитывающим одного или двоих детей.

«Матерям, которые воспитывают одного или двоих детей, также нужна ваша поддержка. Им также необходима помощь от государства. Многодетные мамы получают помощь, а таким женщинам как жить? У них тоже дети, их надо кормить. Все работаем с утра до вечера. Помогите гражданам, мы просим совсем немного», — попросила президента жительница города.