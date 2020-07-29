МЗ РК: Пять новых препаратов для амбулаторного лечения КВИ будут доступны через 10 дней

Нур-Султан. 29 июля. КазТАГ — Пять новых препаратов для амбулаторного лечения коронавирусной инфекции (КВИ) будут доступны через 10 дней, сообщила вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова.

«Учитывая, что во многих случаях заболевание протекает в легкой или средней степени тяжести, но, тем не менее, требует медикаментозной поддержки для облегчения течения заболевания и предотвращения осложнений, объединенная комиссия по качеству медицинских услуг МЗ РК одобрила включение в протокол диагностики и лечения КВИ пяти препаратов для пациентов, которые проходят лечение заболевания на амбулаторном уровне. Это противовоспалительные препараты «Парацетамол» и «Ибупрофен», и антикоагулянты «Ривароксабан», «Апиксабан» и «Дабигатран». (…) Все регионы уже подали заявки на вновь включенные препараты. Сейчас единый дистрибьютор проводит процедуры закупа, и через 10 дней препараты уже будут доступны для пациентов, проходящих лечение от КВИ на амбулаторном уровне», — сообщила Бюрабекова в среду.

Она заверила, что пациенты смогут бесплатно получить эти препараты в своих поликлиниках по месту прикрепления в случае диагностирования коронавирусной инфекции (КВИ) и строго по назначению лечащего врача.

«В случае отказа в обеспечении перечисленными препаратами, пациентам нужно обратиться в контакт-центр единого дистрибьютора по короткому номеру 1439. Операторы разберутся в причинах проблемы и посодействуют в обеспечении лекарствами», — отметила вице-министр.

По ее словам, для того, чтобы пациенты могли бесплатно получать эти препараты на амбулаторном уровне, были внесены изменения в ряд нормативных документов.

«Эти препараты включены в перечень лекарственных средств для бесплатного лекарственного обеспечения на амбулаторном уровне (приказ МЗ РК №666), в список лекарственных препаратов, закупаемых у единого дистрибьютора», — проинформировала она.

Также Бюрабекова сообщила, что для лечения коронавирусной инфекции ведутся переговоры с производителями по закупу оригинальных антикоагулянтов: «Ксарелто» производства компании Байер (Ривароксабан), «Эликвис» производства компании Пфайзер (Апиксабан) и «Прадакса» производства компании Берингер Ингельхайм (Дабигатран).

Напомним, 21 июля министр здравоохранения РК Цой заявил, что в Казахстане пять ключевых фармацевтических препаратов по лечению коронавируса и коронавирусной пневмонии включат в протокол лечения на дому.