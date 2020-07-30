Караганда. 30 июля. КазТАГ – 15 человек задержали по делу о беспорядках в Сатпаеве после изнасилования малолетней, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел Казахстана.

«Как известно, в ночь на 24 июля в городе Сатпаев имели место хулиганские действия. Группа разъяренных молодых людей, вооруженная камнями и палками, попыталась ворваться в здание полиции с целью захвата подозреваемого в изнасиловании пятилетней девочки и расправы над ним», — говорится в сообщении в четверг.

Как заверили правоохранители, «принятыми мерами оперативного реагирования сотрудниками полиции данные попытки были пресечены».

«Однако хулиганы все же нанесли значительный материальный ущерб. Они сломали ворота, деревянную беседку во дворе, памятник погибшим сотрудникам полиции, разбили фонари по периметру здания полиции, выбили стекла окон. Также во время погромов были повреждены камеры наружного видеонаблюдения и служебный автотранспорт», — проинформировали в МВД.

Отмечается, что сейчас проводится оценка причиненного ущерба.

«Досудебные расследования начаты по трем статьям Уголовного кодекса РК «Хулиганство», «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». На данный момент установлены и задержаны организаторы, а также наиболее активные участники хулиганских действий. В ИВС водворено 15 человек», — добавили в министерстве.

В МВД заверили, что «все следственные действия с задержанными проводятся исключительно в рамках действующего законодательства».

«Рассылаемые в социальных сетях и мессенджерах сообщения о пытках и противоправных действиях в отношении задержанных – не нашли своего подтверждения. Авторов и распространителей заведомо ложной информации ждет уголовная ответственность. Необходимо подчеркнуть, что органами внутренних дел приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности в городе Сатпаев. Полицейские пресекли групповые нарушения общественного порядка, проявив сдержанность и не применяя огнестрельное оружие. Расследование продолжается. Виновные лица понесут наказание в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.

Напомним, 24 июля сообщалось, что жители Сатпаева пытались устроить самосуд над мужчиной, который незаконно удерживал в своей квартире пропавшую пятилетнюю девочку. Горожане считают, что ребенок стал жертвой педофила. Позже стало известно, что найденная в квартире мужчины в Сатпаеве пятилетняя девочка находится в больнице. Как сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, похитивший пятилетнюю девочку обвиняется в ее изнасиловании.

Позднее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по поводу беспорядков в Сатпаеве. Затем стало известно, что дело об изнасиловании ребенка глава государства взял на личный контроль.

25 июля СМИ рассказали, что фотографии и данные о педофилах по Казахстану стали доступны на специальном сайте.

26 июля сообщалось, что родители похищенной девочки в Сатпаеве попросили не организовывать финансовые сборы и различные собрания.

27 июля стало известно, что подозреваемый в изнасиловании пятилетней девочки арестован на два месяца.