Цой запретил бегать и находиться в кафе без масок, Тугжанов разрешил

Нур-Султан. 30 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что ношение масок обязательно при занятиях спортом и в летних кафе, а заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов разрешил заниматься спортом без масок при определенных условиях.

«У нас приказ вышел, обязательно ношение масок в общественных местах, независимо от того, чем занимается гражданин, в общественных местах маски нужно носить. Что касается летних кафе, есть все-таки регламент, дистанцирование, то есть, расстояние между столами должно быть порядка двух метров, социальное дистанцирование оно позволяет защищать наших граждан, находящихся на расстоянии двух метров друг от друга. Здесь очень важный момент – соблюдение дистанции и сейчас при допуске этих организаций к работе все просматривается именно на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм», — сказал Цой на брифинге в четверг.

При этом на уточняющий вопрос журналиста, означает ли это при занятиях бегом или в летнем кафе ношение масок также обязательно, он ответил, что «маски обязательно носить всем».

В свою очередь Тугжанов попытался смягчить ответ, заявив, что в специально отведенных местах можно заниматься спортом и без маски.

«Если вы внимательно посмотрели, речь идет об общественных местах. Если вы хотите бегом заниматься, пожалуйста, есть специальные места, где есть возможность и бегать, и заниматься спортом, не надевая маску. Но в общественных местах – это и парковые зоны, и на улицах, и где тротуары, где масса людей, мы должны думать не только в отношении человека, который занимается бегом или спортом, а мы должны думать в отношении тех людей, которые имеют определенный контакт и тех людей, которые не соблюдают социальное дистанцирование. А в ресторане на улице – пожалуйста, там два метра и социальное дистанцирование», — сказал Тугжанов.

Напомним, 30 июля постановлением главного государственного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетовой казахстанцев обязали носить маски на улицах.