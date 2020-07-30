Дежурные группы в детских садах в Казахстане будут работать во время карантина

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Нур-Султан. 30 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Дежурные группы в детских садах в Казахстане будут работать во время карантина, заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов

«По дежурным группам я могу сразу сказать – по дежурным группам у нас запрета не было, мы разрешение им дали. Сегодня они имеют право (работать – КазТАГ). Дежурные группы – это дети тех родителей, которые сегодня работают у нас. Поэтому им надо обязательно где-то оставить детей, поэтому мы пошли навстречу. Это была просьба многих родителей», — сказал Тугжанов на брифинге в четверг.

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