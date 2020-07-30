$1,5 млн получит Казахстан от FIFA за убытки из-за коронавируса

Алматы. 30 июля. КазТАГ — $1,5 млн получит Казахстан от Международной федерации футбола (FIFA) за убытки из-за коронавируса, сообщает sports.kz.

«Международная федерация футбола решила выделить финансовую помощь национальным федерациям, которые понесли потери из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. (…) Бюро исполкома FIFA одобрило суммарную выплату в размере $1,5 млрд. Казахстан, как и еще 210 федераций, получит денежную компенсацию в размере $1 млн и еще $500 тыс. – на женский футбол», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что федерациям, которым выделенной суммы будет недостаточно для устранений последствий, предоставят возможность взять кредит на сумму до $5 млн.

«Средства на счета национальных федераций будут зачислены до января», — резюмируется в сообщении.

Напомним, Казахстанская премьер-лига пока приостановлена из-за пандемии. Ожидается, что матчи возобновятся 3 августа.