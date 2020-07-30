Обнулить суммы налогов на 2020 год в Казахстане можно автоматически

Алматы. 30 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Предприниматели, освобожденные от уплаты налогов на доходы на три года, смогут обнулить их в новом шаблоне, сообщает комитет государственных доходов (КГД) министерства финансов Казахстана.

«Обновленный шаблон формы налоговой отчетности (ФНО 910) на 2020 год размещен в кабинете налогоплательщика. В нем реализована возможность применения нормы статьи 57-4 закона РК «О введении в действие Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» об освобождении на трехлетний период от налогов на доходы», — говорится в сообщении в четверг.

Если налогоплательщик соответствует требованиям закона, он освобождается от уплаты налогов, в частности, по упрощенной декларации от уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН), корпоративного подоходного налога (КПН) и социального налога на три года, но обязан вести налоговый учет, учет доходов от применения контрольно-кассовых машин (ККМ), исчисление налогов и представление налоговой отчетности, поясняется в информации.

Также, по итогам отчетного периода в декларации нужно отразить данные по полученным доходам, среднесписочной численности работников, их зарплате.

«Предусмотренный авторасчет определит общую сумму налогов, подлежащих уплате, исходя из суммы задекларированного дохода», — отмечает КГД.