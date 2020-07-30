Назначен новый вице-министр труда и соцзащиты населения Казахстана

Астана. 30 июля. КазТАГ – Вице-министром труда и социальной защиты населения Казахстана назначен Ербол Оспанов, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Постановлением правительства РК Оспанов Ербол Дуйсебаевич назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК», — говорится в сообщении в четверг.

Ранее Оспанов с 2016 года занимал должности вице-президента, первого вице-президента, президента АО «Центр развития трудовых ресурсов», до этого в 2012-2016 годы был первым заместителем, заместителем генерального директора РГКП «Государственный центр по выплате пенсий», а еще раньше – в 2010-2012 годы занимал должности директора департамента развития информационно-коммуникационных технологий, управляющего директора АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».