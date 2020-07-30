Казахстан и Россия подписали соглашение о создании комплекса для запуска ракет «Союз-5»

Алматы. 30 июля. КазТАГ — Казахстан и Россия подписали соглашение о создании комплекса на космодроме Байконур для запуска ракет «Союз-5», сообщает пресс-служба «Роскосмса».

«30 июля в городе Байконыр состоялась церемония подписания соглашения о заключении контракта между Ракетно-космической корпорацией «Энергия» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») и СП «Байтерек» (АО «Совместное казахстанско-российское предприятие «Байтерек» – КазТАГ) на оказание услуг по созданию космического ракетного комплекса «Байтерек» на базе ракеты космического назначения среднего класса нового поколения для запуска беспилотных космических аппаратов», — говорится в сообщении в четверг.

Как сообщается, соглашение подписали генеральный директор РКК «Энергия» Игорь Озар и генеральный директор СП «Байтерек» Куат Мустафинов. Подписание состоялось в присутствии генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина и вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Азамата Батыркожа.

«Проект «Байтерек» предусматривает создание ракетного комплекса «Байтерек» на базе наземной космической инфраструктуры «Зенит-М» на космодроме Байконур для пусков перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5», — резюмируется в сообщении.

Напомним, еще в мае 2019 года в Казахстане заявляли, что приступят к финансированию проекта до конца 2019 года. Это не первый перенос финансирования программы. Еще в 2017 году сообщалось, что Казахстан взял паузу для дополнительной проработки вопроса. Затем предполагалось, что модернизация начнется осенью 2018 года.

История проекта «Байтерек» насчитывает 15 лет. В 2004 году президентами двух стран было подписано соглашение об эффективном использовании Байконура, в рамках которого решено было создать на космодроме инфраструктуру под экологически чистую ракету-носитель «Ангара». Проект получил название «Байтерек».

В 2007 году Казахстан пожаловался, что стоимость проекта выросла в семь раз по сравнению с изначальной суммой. В 2012 году стало известно, что рассматривается возможность вместо «Ангары» использовать в проекте российско-украинскую ракету «Зенит», под которую на Байконуре имеется вся необходимая инфраструктура.

В 2014 году из-за политической ситуации в Украине было принято решение не переходить в проекте «Байтерек» на ракету «Зенит», а вернуться к использованию российской «Ангары». Однако в 2016 году начались переговоры об использовании в проекте новой российской ракеты-носителя среднего класса, которая в 2017 году получила название «Союз-5». В июне 2017 года российско-казахстанская комиссия согласовала это решение.

Сообщалось, что Казахстан может вложить в модернизацию наземной инфраструктуры для запуска «Союза-5» $314 млн. До этого сообщалось, что такое обновление обойдется казахстанскому бюджету примерно в $245 млн.

Россия в качестве вклада в проект разработает ракету «Союз-5», которая при пусках с «Байтерека» будет называться «Сункар» (в переводе на рус. – «Сокол»). В декабре 2018 года сообщалось, что «Роскосмос» переименовал «Союз-5» в «Иртыш».

14 августа 2019 года в аэрокосмическом комитете министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК (Казкосмос) «РИА Новости» сообщили, «Казахстан перенес на следующий год начало финансирования проекта по модернизации стартового комплекса, оставшегося от использования российско-украинских ракет «Зенит» на космодроме Байконур, под новую российскую ракету «Союз-5». При этом, как сообщили аэрокосмическом комитете, срок первого старта ракеты не менялся – он планируется в конце 2022 года.