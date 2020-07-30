Штормовые предупреждения объявлены в СКО и ЗКО на пятницу

Нур-Султан. 30 июля. КазТАГ — Штормовые предупреждения объявлены в Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях на пятницу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«31 июля в СКО местами ожидается гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске ночью 31 июля ожидается гроза, туман. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 метров в секунду. Днем 31 июля в ЗКО на западе ожидается гроза, град. Ветер северо-западный при грозе 15-20 метров в секунду. На юге ожидается сильная жара +37. На большей части сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в четверг.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-95%.