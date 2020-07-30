Нур-Султан. 30 июля. КазТАГ – Казахстанцев обязали носить маски на улицах , передает корреспондент агентства.

«Ношение защитных масок для населения обязательно: всем лицам при нахождении в закрытых помещениях (аптека, магазин, офис, медицинская организация, организация в сфере обслуживания населения и другое), а также в транспорте и на улице; здоровым лицам при оказании помощи человеку с подозрением на COVID-19; лицам, у которых появились симптомы заболевания, сходные с коронавирусной инфекцией (повышение температуры тела, кашель, чихание)», — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетовой в четверг.

В документе сказано, что указанный пункт «обязывает человека на обязательное исполнение и в случае нарушения применяется административные меры к виновным».

Однако далее необходимость ношения маски указана уже не как обязательство, а как рекомендация.

«Ношение защитных масок для населения за пределами закрытых помещений (на улице) рекомендовано для того, чтобы снизить риск инфицирования среди населения. Цель – защита людей от случайного прикосновения к частям лица (носа, рта) потенциально инфицированными руками. По данным ВОЗ человек в среднем 3-5 раз за минуту может трогать лицо, при этом, не контролируя этот процесс, что при загрязненных руках повышает риск инфицирования», — сказано в постановлении.