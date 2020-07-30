Впервые подавшим заявления на 42500 тенге пообещали начислить в 1,5 раза больше

Нур-Султан. 30 июля. КазТАГ – Впервые подавшим заявления на Т42,5 тыс. будет начислено в 1,5 раза больше, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Казахстана.

«В связи с продлением карантина на территории Казахстана на две недели получателям единовременной выплаты из государственного фонда социально страхования (ГФСС) на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле в размере 42 500 тенге будет автоматически перечислено дополнительно 0,5 минимальной заработной платы (МЗП). Гражданам, впервые подавшим заявление на назначение единовременной выплаты из ГФСС после продления карантина, выплата будет назначаться в размере 1,5 МЗП или 63 750 тенге (42 500 + 21 250 тенге)», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

На выплаты из ГФСС в связи с карантином могут претендовать следующие категории граждан:

1) работники, находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы, за исключением работников государственных юридических лиц (кроме работников государственных предприятий на праве хозяйственного ведения), а также юридических лиц, 100% акций и долей участия в уставном капитале которых принадлежат государству, банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и аффилированных с ними юридических лиц;

2) индивидуальные предприниматели;

3) лица, занимающиеся частной практикой;

4) физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг);

5) физические лица, являющиеся плательщиками единого совокупного платежа.

«По состоянию на 9.00 30 июля принято более 2,3 млн уникальных заявлений от граждан на назначение единовременной выплаты из ГФСС. Выплата назначена 2,8 млн человек. Денежные средства перечислены 2,58 млн казахстанцам», — уточнили в минтруда и соцзащиты населения.

Напомним, 13 июля президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели – с 20 июля по 2 августа. Глава государства заверил, что правительство выплатит Т42,5 тыс. за июль нуждающимся.

29 июля президент Токаев поручил продлить карантин еще на две недели в Казахстане. 30 июля о продлении карантина было объявлено официально на пресс-конференции с участием вице-премьера Ералы Тугжанова и министра здравоохранения Алексея Цой. Как сообщил Тугжанов, правительство выплатит половину от Т42,5 тыс. за продление карантина в Казахстане в августе – то есть Т21,25 тыс.