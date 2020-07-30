Переименованную «Астана ЭКСПО-2017» возглавил бывший зампред ее правления

Нур-Султан. 30 июля. КазТАГ – Назначен председатель правления АО «Национальная компания «QazExpoCongress», сообщает пресс-служба министерства торговли и интеграции.

«Чайжунусов Аллен Сержанович назначен председателем правления АО «Национальная компания «QazExpoCongress» решением единственного акционера в лице министерства торговли и интеграции. В национальной компании QazExpoCongress (до февраля 2020 года – «Астана ЭКСПО-2017») А. Чайжунусов с 2015 года занимал должности директора департамента маркетинга и продвижения, управляющего директора, заместителя председателя правления, первого заместителя председателя правления. Кроме того, Аллен Чайжунусов является генеральным комиссаром секции Казахстана на Всемирной выставке «EXPO-2020 Dubai», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Чайжунусов работает в структуре QazExpoCongress с июня 2015 года, до этого в 2014-2015 годы он был первым вице-президентом Федерации футбола Казахстана, а еще раньше – в 2013-2014 годы занимал пост заместителя председателя агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры.

Напомним, 23 июля стало известно, что предшественник Чайжунусова на посту главы нацкомпании Ербол Шорманов покинул пост председателя правления по собственному желанию.