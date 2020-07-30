Предложение о 10 % пенсионных отчислений направлено президенту 30.07.2020 16:41 Лилия ИГЛИКОВА Общество 123 0 Евгений Сейпульник предлагает внести дополнения в закон «О пенсионном обеспечении в РК» Похожие материалы: Германия отклонила предложение Трампа вернуть Россию в G7 Вопрос выплаты Т42 500 за счет пенсионных накоплений даже не рассматривался – минтруда Число выздоровевших от COVID-19 и пневмонии в Казахстане выросло на 63% Токаев выразил соболезнования президенту Сооронбаю Жээнбекову и народу Кыргызстана На пенсионный пай рот не разевай