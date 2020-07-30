Нур-Султан. 30 июля. КазТАГ — Погода без осадков сохранится в четверг лишь на западе и юге Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Атмосферные фронтальные разделы сохраняют неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана – пройдут дожди с грозами, на северо-западе – местами сильные дожди. Лишь на западе и юге страны под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, град, на севере – туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, дождь, днем временами сильный. Временами гроза, шквал, возможен град. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура днем +24+26, ночью +10+12.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +28+30, ночью +16+18.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер северо- восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +35+37, ночью +19+21.

В Восточно-Казахстанской области дождь с грозой, град, шквал, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +8+13.

В Акмолинской области днем ожидается дождь с грозой. Днем +22+27, ночью +8+13.

В Актюбинской области без осадков, сильная жара, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +11+16.

В Атырауской области без осадков, сильная жара, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +19+24.

В Жамбылской области без осадков, усиление ветра 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +15+20.

В Северо-Казахстанской области дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, шквал, утром и ночью местами туман. Днем +19+24, ночью +9+14.

В Туркестанской области без осадков, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +18+23.

В Кызылординской области без осадков, усиление ветра 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +17+22.

В Западно-Казахстанской области без осадков, днем на юге сохраняется сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +13+18.

В Костанайской области ожидается дождь с грозой, местами ожидаются шквал и град, усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами туман. Днем +23+28, ночью +12+17.

В Карагандинской области дождь с грозой, усиление ветра 23-28 метров в секунду, град, днем на юге сохраняется сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +9+14.

В Алматинской области днем без осадков, ночью дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +15+20.

В Мангистауской области дождь с грозой. Днем +27+32, ночью +20+25.

В Павлодарской области днем без осадков, ночью на юге дождь с грозой, ветер 23-28 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +11+16.

«В ближайшие сутки на горных реках востока республики в связи с прогнозом дождей, местами сильных, возможны подъемы уровней воды», — предупредили синоптики.