Возобновление работы предприятий будут осуществлять через Info Kazakhstan

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Нур-Султан. 30 июля. КазТАГ – Возобновление работы предприятий будут осуществлять через Info Kazakhstan, сообщает сайт премьер-министра РК.

«Глава правительства поручил в течение предстоящих двух недель провести системную подготовительную работу по восстановлению функционирования тех отраслей экономики, которые приостановили свою деятельность. Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами, НПП «Атамекен» поручено выработать комплекс мер оказания поддержки предпринимателей. В качестве меры государственной поддержки субъектам МСБ в наиболее пострадавших отраслях будет предоставлена отсрочка платежей по кредитам на срок до 1 октября текущего года», — говорится в сообщении, опубликованном после заседания госкомиссии под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина в четверг.

Как уточняется, Мамин дал поручение утвердить санитарно-эпидемиологические требования к работе субъектов бизнеса, а также обеспечить надлежащий контроль за соблюдением гражданами и субъектами предпринимательства санитарных правил.

«Алгоритм по снятию запрета на работу предприятия включает регистрацию предпринимателей и прием заявок на возобновление деятельности на электронной платформе Info Kazakhstan. После проверки комиссией в составе работников акимата, СЭС, региональной палаты предпринимателей и представителей общественности субъектам бизнеса будут выдаваться электронные разрешения на возобновление деятельности», — отмечается в сообщении.

Также министерству цифрового развития поручено внедрить мобильные приложения по профилактике и повышению информированности по вопросам коронавирусной инфекции.

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