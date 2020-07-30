«Кадры решают всё»

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Сетевые СМИ о том, где взять новую формацию госслужащих

Кенже ТАТИЛЯ – «Есть ли в Казахстане люди, способные поднять страну?» — На недавнем заседании правительства президент страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ заявил: «Новый курс предусматривает новых исполнителей – образованных, решительных, инициативных, деловых и честных. Хватает ли у нас таких?». Однако первые же последовавшие за этим назначения в «СК Фармация» и ФОМС вызвали резкое и справедливое недовольство в обществе.

Айдар АЛИБАЕВАйдар АЛИБАЕВ, экономист, заместитель председателя ОСДП, общественный деятель — После развала СCCР Казахстан получил хорошее наследство – развитые промышленность и сельское хозяйство, довольно качественное образование и здравоохранение, сильную «социалку» и культуру. Иными словами, мы имели все необходимое для поступательного развития страны. Если добавить к перечисленному природные богатства, то можно сказать, что ничто не мешало нам достичь очень серьезных результатов – по крайней мере, близких к тому, что имеют сегодня восточноевропейские государства. Тем более что интеллектуальный потенциал нашего народа был очень высокий.

Но так уж получилось, что люди, пришедшие к власти в Казахстане, меньше всего думали о развитии страны и процветании народа. К сожалению, у них были другие приоритеты. А для реализации этих приоритетов не требовались сильные личности. Профессиональный уровень и деловые качества перестали пользоваться спросом. Востребованными стали такие «качества», как преданность, переходящая в холуйство, способность беспрекословно подчиняться, умение держать язык за зубами. А еще происхождение: если ты из одного рода или аула (города) с «большим человеком» или, на худой конец, его одноклассник или сослуживец – то перед тобой загорался «зеленый свет». Как следствие, почти на всех более или менее значимых постах в стране оказались люди, не блещущие интеллектом, имеющие превратное представление о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Но все-таки даже они не были худшим вариантом, поскольку получили образование в советских школах и вузах, к тому же некоторое время сохранялась инерция движения, заданного в советское время, — не могло же все это развалиться в одночасье.

В то же время честных, образованных, инициативных и решительных людей в нашей стране хоть отбавляй. Их вполне достаточно для того, чтобы закрыть все проблемные участки в системе государственной власти. Однако они не имеют доступа к госслужбе – кланово-корпоративные группы перекрыли им все пути. Уверен: если сегодня дать этим людям возможность участвовать в управлении государством, то за несколько лет мы получим другую страну.

Рахим ОШАКБАЕВРахим ОШАКБАЕВ, директор центра прикладных исследований «Талап» — Безусловно, такие люди есть, в том числе и в госаппарате. Однако очевидно, что сложившаяся в настоящий момент система государственного управления уже не дает возможности генерировать приемлемый по своей эффективности совокупный результат. И ваш вопрос относительно кадров следует поставить шире – как повысить эффективность госуправления в Казахстане? Ведь одним только рекрутированием новых людей на госслужбу проблему не решить. И здесь я вижу несколько аспектов.

Исповедь члена ОС Исповедь члена ОС
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Первый и самый фундаментальный – это то, что наша политическая система вследствие дефицита систематизированной, законодательно и правоприменительно защищенной политической конкуренции неспособна обеспечивать отбор во власть наиболее эффективных с точки зрения интересов общества менеджеров. Более того, она будет всячески препятствовать появлению и функционированию любого не встроенного в нее элемента, который своей деятельностью может навредить общим интересам групп, являющихся бенефициарами этой системы. В социальных науках такая ситуация называется state capture и crony capitalism.

Ну, и другое важное следствие дефицита политической конкуренции – это отсутствие ответственности за неэффективное управление.

Надеюсь, когда-нибудь критерий эффективности возьмет верх над критерием лояльности.

Чтобы такие люди появились, необходимо модернизировать политическую систему и вывести реальную политическую конкуренцию на системный уровень.

Роман ИВАНОВ – «На госслужбу пора привлекать профессионалов из науки и производства» — Чиновнический аппарат нуждается в реформировании, считает политолог Булат СУЛТАНОВ. Первым делом нужно провести некую чистку, а на освободившиеся места подыскивать подходящие кандидатуры. Причем руководствоваться надо профессиональной пригодностью, а не принадлежностью к какому-либо клану или семье.

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 — Что касается кадров, даже Касым-Жомарт Токаев сказал, что прошло время тоев, наступило время разума, науки, знаний и труда. Соответственно, пора делать ставку не на тех, кто произносит на двух языках торжественные речи в честь какой-нибудь персоны, а на настоящих профессионалов. Специалистов в своих сферах.

На Востоке говорят, что умный начальник не тот, который умен сам, а тот, кто окружает себя умными людьми. Хотя устроить чистку будет нужно, особенно от коррумпированных элементов и прикрывающихся какой-нибудь «крышей». Тем более, что народ сейчас как в древнем Риме требует не только хлеба, но и зрелищ. Поэтому я бы провел переаттестацию всех кадров. Но делать это нужно аккуратно, а не махать шашкой направо и налево.

К кадровой политике вообще надо подходить на основе научных принципов отбора и расстановки кадров. Такая наука давным-давно существует и функционирует во многих государствах. В частности, можно ставить на посты людей не из аппарата, а из сферы науки и производства.

Менять надо многое. Особенно сейчас важны две сферы, которые буквально бесят народ — здравоохранение и образование. Махатма Ганди говорил: «Найди цель — ресурсы найдутся». Стратегическая цель у нас сейчас одна — улучшить благосостояние народа.

Едил МАМЫТБЕКОВ, депутат сената, кандидат физико-математических наук, доцент, академик НИА РК, академик МАИН, Хаслан КУСАИНОВ, доктор экономических наук, профессор — «Систему менять надо?» — Многолетнее пребывание в системе управления неизбежно приводит к сравнению старой управленческой системы с системой сегодняшнего дня. И мы не ошибемся, если скажем, что вторая сильно проигрывает первой, что немудрено, поскольку раньше в управлении были сплошь государственники, сегодня же в основном топ-менеджеры.

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Надо признать, что процессы массового вовлечения в систему государственного управления болашаковцев первой волны подготовки, причем сразу на ключевые позиции менеджмента практически всех центральных госорганов, включая администрацию президента с канцелярией премьер-министра, не оправдали надежд.

Довольно скоро стало очевидно, что деструктивизма от них больше, чем конструктивизма: всевозможные новации под видом инноваций, вносимые на неподготовленную отечественную почву, не могли дать каких-либо всходов и в конечном счете стали оказывать разрушительное воздействие на саму систему госуправления.

Помнится, что в те времена осознание на самом верху управленческой вертикали пагубности и поспешности подобной практики привело к тому, что было принято решение направить поток болашаковцев в низовые звенья управления. К сожалению, эта здравая мера была одномоментной и не получила своего продолжения.

Данияр АшимбаевДанияр АШИМБАЕВ – «Где взять «новую формацию» кадров?» — В течение последних трех десятилетий власть проводила ряд кампаний по привлечению новых поколений в систему государственного управления.

Вместе с тем даже обновленная элита показывала результаты, достаточно далекие от идеальных. Частые в последние годы коррупционные скандалы — только одна, хотя и важная грань проблемы. Современная казахстанская бюрократия освоила новый сленг, имеет множество дипломов, владеет несколькими языками, вышла в социальные сети, но не стала эффективной. Более того, она стала еще более закрытой кастой.

Отложенный бенефис президента Токаева Отложенный бенефис президента Токаева
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Чиновничество перестало реагировать на критику как на негативную оценку своей работы. Любой негатив в свой адрес воспринимается либо как «заказ», либо как «хайп». Другой реакции практически не существует, т.е. средний чиновник считает себя абсолютно безгрешным и хорошо справляющимся со своими обязанностями.

Новое чиновничество вообще не любит общаться с внешней («враждебной») средой. Интервью готовит пресс-служба, аккаунты в социальных сетях ведут специально обученные люди. Выйти на митинг, поговорить с людьми, причем на их языке — на такое способны вообще единицы. Если министры периодически проходят курсы ораторского искусства и дебатов в Мажилисе, то прочие чины от этого удовольствия стараются держаться подальше. Чиновники акиматов, даже те, кто по долгу службы должен постоянно быть в эпицентре событий, зачастую не могут связать двух слов. Карантинная эпопея это лишний раз подтвердила.

Проблема стала системной. Аппарат стал инертным, безответственным, зато более «гламурным». Часто применяемый в кадровых решениях термин «в соответствии с принципами меритократии» вообще утратил смысл.

Без прямого указания президента ни одно ведомство не занялось проблемой очередей в аптеках и нехваткой лекарств. На слова президента о сокращении количества субъектов малого и среднего бизнеса профильное ведомство вообще заявило, что «мы имеем на сегодня прирост 11,7%».

Может ли этот государственный аппарат работать лучше и качественнее?

Думаю, что ответ должен быть скорее положительным, но только при принятии ряда мер… Нужны политические активные представительные органы и общественные советы, которые должны обеспечить соответствующее давление на структуры исполнительной власти.

Токаев – немой президент? Токаев – немой президент?
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Нужно обновлять и кадровую элиту страны, и менять принципы ее функционирования, но эти задачи, как и многие другие, нуждаются, как уже говорилось, и в планировании, и в организации, и в контроле.

Магбат СПАНОВЗахар МОСТОВОЙ – «Казахстану нужны профессиональные управленцы, а не дезертиры и трусы» — Экономист Магбат СПАНОВ о разрушительной силе пандемии COVID-19, причинах ее разгула в Казахстане и о том, как спасти экономику страны.

Но вот в чем твердо убежден: проблема многих бед – в качестве управления экономикой. Где укоренились Профессиональные Неуправленцы. И привела их туда реформа государственной службы. Благодаря плохо продуманной реализации программы «Болашак» и пресловутой меритократии в управление экономикой были набраны рекруты, не имеющие профессионального и жизненного опыта, высокой квалификации, владеющие азбучным пониманием экономических основ и закономерностей развития государств. Заручившись дипломами разного качества, единственное, в чем они преуспели, это бездумное насаждение форматов, выработанных другими системами.

Взошло целое поколение управленцев. Вежливых и послушных. С высшим образованием, но необразованных. Поколение, социализированное в демократических ценностях, но работающее в самых худших застойных традициях в формате «раздачи поручений». Именно поэтому сейчас с передовой в спешном порядке покидают свои должности те, кто привык думать, что управление это номенклатурная благодать.

Дезертиры и трусы. Завезшие из-за границы «нулевую терпимость» и «департамент добропорядочности».

Обезьяны! Ваша жизнь имеет значение Обезьяны! Ваша жизнь имеет значение
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Усматривающие в причинах нарастающих социальных конфликтов провокации. Полагающие, что общество будет «нулево терпеть» педофилию и искать добропорядочность в антикоррупционных делах. Прикрывающие свою профнепригодность низкой культурой населения. Призывающие к толерантности людей, в бессилии стремительно теряющих своих близких. Когда цена человеческой жизни – баллон кислорода. В Третьем тысячелетии. В профессиональном государстве. С профессиональным парламентом. В стране, претендующей на высокую конкурентоспособность.

Что делать? Вернуть в управление профессионалов, доказавших свою состоятельность в 1990-2000 гг. Государственников. Пока они с нами. Остановить назначения из кадрового резерва. Если нужно — повысить возрастной ценз.

Прежде чем назначать на руководящие должности, проверить способности молодежи в реальной экономике: на местах, в регионах.

Из комфортных кабинетов в бездорожье. В качестве помощников и референтов. Не выше. Под начало государственников, опытных руководителей, крепких хозяйственников и эффективных организаторов. Тех, кто в строю или еще может вернуться в строй.

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© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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