В МКС РК сравнили бюджет казахстанского фильма «Кочевник» и голливудского фильма «Троя»

Нур-Султан. 30 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. В министерстве культуры и спорта (МКС) РК сравнили бюджет казахстанского фильма «Кочевник» и голливудского фильма «Троя».

«Отечественный и международный опыт производства истерических сложно-постановочных картин показывает их высокую расходность. К примеру, бюджет казахстанской исторической картины «Кочевник» составил порядка Т4,6 млрд ($35 млн 384 тыс 615 по курсу 2005 года – КазТАГ), «Қазақ елі» Т2 млрд ( $5 млн 882 тыс. 352 по курсу 2016 года – КазТАГ). В тоже время бюджет известных зарубежных фильмов «Троя» составляет $175 млн, «Александр» – $155 млн соответственно», — говорится в ответе МКС на запрос КазТАГ о стоимости производства отечественных фильмов.

При этом в минкультуры пояснили, что при создании известных казахстанских фильмов использовалась сложная компьютерная графика, сложные декорации и т.п.

«Все вышеуказанные фильмы («Ликвидатор», «Жаужүрек мың бала», «Дорога к матери», «Путь Лидера», «Томирис» – КазТАГ) являются сложно-постановочными историческими, с элементами воссоздания того времени и той эпохи, с применением компьютерной графики. Для производства подобных кинолент требуется строительство сложных декораций, пошив костюмов и изготовление реквизита. В фильмах задействовано огромное количество массовки, в том числе детей, каскадеров и живого реквизита. Киноленты несут идеологический посыл, и, по сути, являются хрестоматией для подрастающего поколения», — сообщили в МКС РК.

Ранее сообщалось, что окупаемость казахстанского кино оказалась не выше 16% затрат на производство.