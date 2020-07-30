Нур-Султан. 30 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Сооронбаю Жээнбекову и народу Кыргызстана в связи с Днем национального траура по жертвам пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба правительства КР.

«От имени народа Казахстана и от себя лично хотел бы выразить искренние слова поддержки в День национального траура в память о гражданах братского Кыргызстана, ставших жертвами пандемии коронавирусной инфекции. В этот трудный час, разделяя горечь невосполнимой утраты, глубоко соболезную родным и близким безвременно ушедших, а всем, кто сегодня борется с этой коварной болезнью, желаю скорейшего выздоровления», — говорится в телеграмме соболезнования президента Казахстана в четверг.

Также Токаев выразил уверенность в том, что принимаемые решительные меры, единство и сплоченность кыргызстанцев позволят стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране в самое ближайшее время, а также заверил, что Казахстан, как и прежде готов оказывать посильную помощь братскому народу Кыргызстана и прилагать усилия по совместному противодействию коронавирусной инфекции.