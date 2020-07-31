Алматы. 31 июля. КазТАГ – 3,5 тыс. вагонов с грузами скопились на границе между Китаем и Казахстаном, сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

«Как вы знаете, на сегодняшней день, имеется проблема продвижения груженных вагонов в направлении пограничного пункта перехода Достык-Алашанькоу. Значительное увеличение погрузки грузов наших экспортеров, начиная с мая месяца привело к большому скоплению груженных составов на приграничных участках. Временно отставлены от движения порядка 3,5 тыс. вагонов с грузами. В целях устранения возникших проблем в настоящее время министерством ведутся переговоры с китайской стороной, непосредственно государственной администрацией китайских железных дорог. Подготовлено соответствующее письмо на имя правительства КНР», — рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов в пятницу во время онлайн-совещания по вопросам перевозки грузов железнодорожным транспортом в направлении Китая.

Как уточняется, в своем докладе первый заместитель председателя правления АО «НК «ҚТЖ» Канат Альмагамбетов отметил, что для своевременной передачи экспортных и транзитных грузов на КНР проводится работа по переориентации части грузопотока через МГСП Алтынколь. За семь месяцев доля перевозки грузов через этот стык возросла с 4% до 23%. Кроме того, ведется работа по переориентации объемов контейнеропригодных грузов на перевозку в контейнерах (за 7 месяцев т.г. рост экспорта в контейнерах составил 13% к аналогичному периоду прошлого года).

«Проводится работа и с грузоотправителями сыпучих грузов по осуществлению погрузки данных грузов в биг-бегах. Данная мера позволит сократить время выгрузки до 12-14 часов. Осуществлена опытная отправка 30 груженных вагонов с грузом (железная руда) с перестановкой колесных пар с широкой на узкую колею», — подчеркнул Альмагамбетов.

Особо отмечено, что несмотря на влияние пандемии и ужесточение в связи с этим принимаемых мер со стороны контролирующих государственных органов, объем перевозок между РК и КНР за семь месяцев выполнен на уровне 12,1 млн тонн. Рост составил 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, при этом объем передачи грузов из РК в КНР составил свыше 8 млн. тонн и увеличился на 41% от уровня прошлого года.

«Это достигнуто благодаря слаженной работе железнодорожников двух стран в нынешних условиях. Средний объем передачи поездов по широкой колее за шесть месяцев составлял 12,6 поездов в сутки, в июле 14 поездов в сутки. ҚТЖ ведется работа по достижению передачи 16 поездов в сутки, с перспективой до 18», — говорится в сообщении.

Кроме того, Канат Альмагамбетов рассказал о развитии железнодорожной инфраструктуры участка Достык – Мойынты за счет средств АО «НК «ҚТЖ». Только в прошлом году стоимость инфраструктурных проектов составила Т13,5 млрд. Произведен капитальный ремонт пути (95 км), удлинение приемоотправочных путей на двух раздельных пунктах Токырау, Орта-Дересин. В 2020 году стоимость инфраструктурных проектов составляет Т15 млрд. Произведено удлинение четырех приемоотправочных путей в парке «Т» станции Достык и многое другое.

Также во время совещания отмечено, что в целях привлечения дополнительного грузопотока и снижения нагрузки со станции Достык установлены благоприятные тарифные условия на 2020 год на транзитные контейнерные перевозки через пограничную станцию Алтынколь (КНР). Помимо этого, установлены комплексные специальные тарифные ставки (от 10% до 50% скидки) на перевозки в контейнерах из КНР в Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан, Эстонию, Украину, Россию, Беларусь.

«Сегодня прозвучали действенные меры по урегулированию перевозочного процесса. Предлагаю создать рабочую группу и еженедельно обсуждать оперативные вопросы, связанные с перевозкой грузов в направлении КНР. Подведя итоги сегодняшнего совещания, предлагаю АО «НК «ҚТЖ» продолжить работу с китайской стороной по увелечению пропускной способности пограничного перехода Достык – Алашанькоу. Также вести работу по перераспределению части грузов на пограничный переход Алтынколь – Хоргос с учетом создания технологических условий», — подытожил Атамкулов.

В тоже время он предложил и грузоотправителям продолжить работу по периорентации грузов на КНР через пограничный переход Алтынколь – Хоргос и по переориентации контейнеропригодных грузов на перевозку в контейнерах. Решено провести работу с китайскими партнерами по своевременной выгрузке и перегрузу транзитных и экспортных грузов из РК.