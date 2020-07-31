Штормовые предупреждения объявлены в Карагандинской и Кызылординской областях на 1 августа

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Нур-Султан. 31 июля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в Карагандинской и Кызылординской областях на 1 августа, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 1 августа в Карагандинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный, местами порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара +35, сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем 1 августа ожидается сильная жара +35», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в пятницу.

Вероятность шторма синоптики оценили в 70-75%.

«1 августа в Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал. Ветер северный, северо-восточный местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Кызылорде днем 1 августа ожидается ветер северо-восточный порывы 16 метров в секунду», — пишет пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 90-100%.

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