Гумпомощь от казахской диаспоры из Германии доставят в Казахстан единой партией

Нур-Султан. 31 июля. КазТАГ – Гуманитарная помощь от казахской диаспоры из Германии доставят в Казахстан единой партией, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«Относительно доставки гуманитарной помощи представителей казахской диаспоры из Германии. В настоящее время из-за отсутствия прямых регулярных авиарейсов между Германией и Казахстаном вся гуманитарная помощь доставляется так называемым «репатриационным» чартерным рейсом из Франкфурта-на-Майне. В этой связи весь гуманитарный груз, предоставляемый казахской диаспорой и нашими соотечественниками в дипломатические миссии Казахстана в разных городах Германии, включая Мюнхен, собирается и свозится в генеральное консульство РК в Франкфурт-на-Майне, а затем отправляется единой большой партией в Казахстан», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, этом груз, в котором находятся медикаменты и медоборудование, должен сопровождаться необходимыми сертификационными документами. Это требование таможенных служб как ФРГ, так и Казахстана.

«В настоящее время генеральный консул РК во Франкфурте Ермухамбет Конуспаев находится на связи с представителями казахстанской диаспоры — членами объединения European Kazakh Forum. Ими достигнута договоренность о том, что объединение будет напрямую передавать собранную гуманитарную помощь в генконсульство РК во Франкфурт для дальнейшей отправки в Казахстан», — резюмируется в сообщении.

Отправка следующей партии гуманитарной помощи запланирована на середину августа.