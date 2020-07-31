Нур-Султан. 31 июля. КазТАГ – 650 аптек Казахстана продавали лекарства по завышенным ценам, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

«Проведенными рейдами выявлены факты продажи лекарств по завышенным ценам 650 аптеками», — говорится в сообщении в пятницу.

Так, в Алматы, по данным ведомства, выявлен цех по изготовлению поддельных лекарств («Цефамед», «Цераксон», «Цефтазидин», «Физиотенс») в количестве 60 тыс. штук, которые используются при лечении от короновирусной инфекции (КВИ). Начато досудебное расследование по статьям 222 (незаконное использование товарного знака), 262 (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) и 323 (обращение с фальсифицированными лекарственными средствами или медицинскими изделиями) УК РК, подозреваемые арестованы.

«Имеется факт искусственного создания дефицита лекарств («Цефтриаксон», «Азитромицин», «Парацетамол» и другиз при их наличии) и их реализации по завышенным ценам из подсобного помещения одной из столичных аптек (без сертификата и фискальных чеков). Из указанной аптеки изъято 2811 упаковок препаратов на общую сумму Т1,7 млн», — добавили в генпрокуратуре.

В Западно-Казахстанской области на границе с Российской Федерацией пресечен незаконный ввоз 5342 упаковок и 3160 ампул различных лекарственных средств без соответствующих документов, а также 2 тыс. медицинских изделий на сумму свыше Т10 млн.

«Судом виновное лицо подвергнуто штрафу на сумму Т277 тыс. с конфискацией лекарственных средств в доход государства. Препараты и медицинские изделия переданы в управление здравоохранения», — сказано в сообщении.

В целом по итогам проверочных мероприятий к административной ответственности привлечено 694 лица, из незаконного оборота предварительно изъято более 400 тыс. упаковок медпрепаратов и изделий медицинского назначения на общую сумму порядка Т770 млн.

«По фактам, где имеется крупный ущерб, проводятся досудебные расследования. Для обеспечения неотвратимости наказания виновных лиц ход расследования уголовных дел и рассмотрения административных материалов находится на контроле прокуратуры. Одновременно, в целях пресечения фактов нарушения прав добросовестных предпринимателей, активизировали работу мобильных групп по защите бизнеса, созданных при прокуратуре. Проверочные мероприятия продолжаются», — сообщили в надзорном органе.