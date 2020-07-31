Экс-глава «31 канала» назначен официальным представителем минздрава Казахстана

Нур-Султан. 17 июля. КазТАГ – Экс-глава ТРК «31 канал» назначен Багдат Коджахметов официальным представителем министерства здравоохранения Казахстана, сообщает корреспондент агентства.

«Да, действительно с 30 июля я назначен официальным представителем министерства здравоохранения. В одной из социальных сетей я написал письмо министру здравоохранения Алексею Цою о том, что не могу оставаться безучастным в ситуации, которая сейчас происходит в стране и вижу, что ест проблемы коммуникации у ведомства. И готов оказать любую помощь, которая от меня зависит. Спустя пару дней Алексей Владимирович позвонил ко мне и предложил эту позицию. Я недолго думая согласился, потому что считаю, что это мой профессиональный и гражданский долг – помочь минздраву, который сейчас находится на острие битвы за жизнь казахстансцев. Я думаю, что не только врачи сегодня должны бороться с пандемией этого недуга, но и журналисты, и бизнес, и все, кто может помочь врачам. И это моя такая попытка помочь системе здравоохранения решить проблемы сегодняшнего дня. Моя главная задача – наладит качественные коммуникации между министерством здравоохранения и обществом, для того, чтобы развеять существующую панику, распространение недостоверной информации, плохую обратную связь. И с помощью налаживания этих коммуникаций, я считаю, позволит улучшить результаты борьбы с пандемией», — рассказал Коджахметов журналистам «КазТАГ» в пятницу.

Ранее сообщалось, что известный казахстанский медиаменеджер и журналист Багдат Коджахметов покинул пост главы ТРК «31 канал».

Коджахметов начал карьеру в 1998 году с должности пресс-секретаря аппарата акима Алматы, где проработал до 1999 года. С 2000 по 2006 годы работал редактором и занимал руководящие посты в сфере радио и телевидения, отметившись рядом успешных проектов на радиостанции «Астана», в телерадиокорпорации «Казахстан», а также на столичном телевидении.

В 2006 году возглавил центр информации и общественных связей министерства внутренних дел РК, а в 2008 стал начальником департамента языковой политики и информации МВД. Тогда же был отмечен дипломом Союза журналистов Казахстана за поддержку казахстанской прессы и взаимопонимание с журналистами.

«31 канал» Б. Коджахметов возглавлял с 2011 года.