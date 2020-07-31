Вернут ли деньги несостоявшимся туристам? 31.07.2020 17:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 47 0 Председатель Ассоциации Казахстанской индустрии туризма Мунирам Ахметова о проблемах туризма, внутреннего и выездного Похожие материалы: Казаки в Казахстане. Кто и на какие деньги растит эту силу? Деньги на строительство двух медцентров поручили выделить из резервов ФНБ «Самрук-Қазына» «Деньги, чтобы раздать 42 500, в Нацфонде есть». «Стратегическая ошибочность социально-экономического курса постепенно привела в нынешний тупик, и подорвала веру в «доброго правителя». «Какая цель может консолидировать казахстанцев?» «Менять, все понимают, надо, но на кого?» Дорогие наши временщики