Нур-Султан. 31 июля. КазТАГ – Временно приостанавливается курсирование трех пассажирских поездов в Казахстане, сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

«Временно приостанавливается курсирование пассажирских поездов: №258/257 Нур-Султан-1 – Достык отправлением из Нур-Султан-1 с 9 августа 2020 г. и из Достыка с 10 августа 2020 г.; №25/26 Алматы-2 – Шымкент отправлением из Алматы-2 с 12 августа 2020г. и из Шымкента с 13 августа 2020 г.; №4/3 Нур-Султан – Нурлы жол – Алматы-2 из Нур-Султан- Нурлы жол с 11 августа 2020 г. и из Алматы-2 с 12 августа 2020 г. При этом, отменяются рейсы данного поезда по следующим датам: из Нур-Султан-Нурлы жол 4, 6, 8 и 10 августа 2020г., из Алматы-2 5, 7, 9 и 11 августа 2020 г.», — говорится в сообщении в пятницу.

Также сообщается, что временно сокращается периодичность курсирования пассажирских поездов:

№1/2 Алматы-2 – Шымкент с 3 раз до 1 раза в неделю, отправлением из Алматы-2 с 12 августа 2020 г. (сохраняется по средам), из Шымкента с 13 августа 2020г. (сохраняется по четвергам);

№10/9 «Нур-Султан-Нурлы жол – Алматы-1 с ежедневного на через день, отправлением из Нур-Султан-Нурлы жол с 10 августа 2020 г. (сохраняется по четным числам), из Алматы-1 с 11 августа 2020 г. (сохраняется по нечетным числам);

№11/12 Алматы-2 – Шымкент с четырех раз до двух раз в неделю, отправлением из Алматы-2 с 14 августа 2020г. (сохраняется по пятницам и воскресеньям), из Шымкента с 15 августа 2020 г. (сохраняется по субботам и понедельникам). При этом, данный поезд отправлением из Алматы-2 13 августа 2020 г. отменяется;

№603/604 Нур-Султан-Нурлы жол – Аркалык с ежедневного на через день, отправлением из Нур-Султан-Нурлы жол с 11 августа 2020 г. (сохраняется по нечетным числам), из Аркалыка с 12 августа 2020 г. (сохраняется по четным числам);

№67/68 Нур-Султан-Нурлы жол – Оскемен-1 с ежедневного на один раз в четыре дня, отправлением из Нур-Султан-Нурлы жол с 12 августа 2020г., из Оскемен-1 с 13 августа 2020г. При этом, данный поезд отправлением из Нур-Султан-Нурлы жол 3, 5, 7, 9, 11 августа 2020 г. отменяется.

№31/32 Алматы-2 – Павлодар с ежедневного на через день, отправлением из Алматы-2 с 4 августа 2020 г. (сохраняется по четным числам), из Павлодара с 5 августа (сохраняется по нечетным числам). При этом, данный поезд отправлением из Алматы-2 3 августа 2020 г. отменяется.

«Пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) на указанные поезда, могут оформить возврат и получить денежные средства в полном объеме без удержаний, а также приобрести билеты на другие альтернативные поезда. Возврат платежей за проездные документы (билеты) производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от способа приобретения билета», — пишет пресс-служба.

Как уточняется, железнодорожное сообщение сохранено во всех регионах республики, за исключением Атырауской и Мангистауской областей.