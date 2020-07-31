Нур-Султан. 31 июля. КазТАГ – Праздник жертвоприношения Курбан айт празднуют мусульмане Казахстана, передает корреспондент агентства.

Первый день Курбан айта, который в 2020 году приходится на 31 июля, в республике официально является праздничным выходным, однако в связи с продолжающейся пандемией коронавируса и установленным в стране карантином массовые празднования запрещены санитарно-эпидемиологическими службами и официально отменены Духовным управлением мусульман Казахстана (ДУМК).

«Ислам всегда ценил жизнь и здоровье человека. Никто не имеет права причинять себе вред или покончить с собой. Всемогущий Аллах повелевает в Коране: «Не убивайте самих себя». Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Недопустимо причинять вред ни себе ни другим». Поэтому в такой сложный период мы призываем всех вас остерегаться этой болезни и уделять пристальное внимание требованиям карантина», — говорится в официальном заявлении ДУМК.

С призывом отказаться от массовых мероприятий в связи с Курбан айтом выступил и сам глава ДУМК – Верховный муфтий Казахстана Наурызбай хаджи Таганулы.

«В связи с пандемией мы не можем собраться вместе и провести празднование Курбан айта в мечетях. Поскольку сохранение вверенного нам Всевышним здоровья является первостепенным мусульманским долгом. Людям, ищущим довольства Творца, ДУМК предоставило для этого все возможности, организовав дистанционное совершение жертвоприношения. Мясо жертвенных животных мечети раздадут малообеспеченным и многодетным семьям. Каждый верующий, у кого есть материальная возможность, обязан принести в жертву животное без порока. Те же, кто не имеет такой возможности, освобождаются от этой обязанности», — сказал Наурызбай хаджи Таганулы.

В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией 31 июля традиционные места для забоя скота (рынки, крестьянские хозяйства) будут закрыты. В этой связи в целях обеспечения онлайн-совершения обряда жертвоприношения запущен сайт qurban2020.kz. Для нуждающихся в помощи семей на сайте включена функция «Подать заявку на получение жертвенного мяса». Как пояснили в ДУМК, загрузив соответствующие документы, нуждающиеся семьи могут подать онлайн-заявку для получения социальной помощи.

Курбан айт (праздник жертвоприношения) – исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый в 10-й день 12-го месяца исламского лунного календаря (зуль-хидж) в память жертвоприношения пророка Ибрахима и через 70 дней после праздника Рамазан.