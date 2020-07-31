Алматы. 31 июля. КазТАГ – Прием заявлений в первый класс в Казахстане продлен до 20 августа, сообщает пресс-служба министерства образования РК.

«В связи с продлением карантинного режима в стране министерство образования и науки РК продлевает срок приема документов в первый класс до 20 августа. Прием документов в первый класс должен был завершиться 1 августа, но в связи с продлением карантинного режима в стране было принято решение продлить прием заявлений до 20 августа текущего года. На сегодняшний день поступило порядка 350 тыс. заявлений, преобладающее большинство из них принято через портал электронного правительства egov.kz», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, из-за трудностей при получении медицинских справок разрешено временно не представлять их при сдаче документов в организации образования. Медицинские справки можно представить по мере их получения.

«Напоминаем, что по письменному заявлению родителей учащихся начальных классов при наличии в организации образования условий в первой четверти будет организовано функционирование дежурных классов с соблюдением строгих санитарных мер», — резюмируется в сообщении.