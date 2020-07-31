Полиция Павлодарской области отрицает наличие разнарядки на штрафы за отсутствие масок

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Павлодар. 31 июля. КазТАГ — Полиция Павлодарской области отрицает наличие разнарядки на штрафы за отсутствие масок, передает КазТАГ.

«Это фейк, такой бумаги в официальном обороте нет, мы не можем такое указание давать. Есть указание министра, плановую прогнозируемую цифру ставить запрещается. Мы подготовим официальную информацию, что это фейк и разместим на официальном сайте департамента полиции», — сообщил исполняющий обязанности начальника департамента полиции Павлодарской области полковник полиции Жаскайрат Каиров в пятницу.

Ранее в социальных сетях распространялось фото документа, адресованного начальникам управления полиции Павлодара, Экибастуза, а также отделов полиции Аксу и районов Павлодарской области.

В нем речь идет о требовании взять на особый контроль работу по выявлению фактов нарушения масочного режима.

«Ежедневно выявлять нарушения масочного режима для городов Павлодар — 25, Экибастуз — 25 и Аксу – 20, для сельских районов по 10 фактов. При выявлении нарушений обязательно фото, видеофиксации правонарушений. Предупреждаю: в случае неисполнения настоящего постановления будете нести персональную ответственность», — написано в документе.

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Предполагалось, что этот документ должен был подписать заместитель руководителя департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

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