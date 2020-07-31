Разворот под мостом Тулпар в Нур-Султане частично перекрыт до 2 августа

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Алматы. 31 июля. КазТАГ – Разворот под мостом Тулпар в Нур-Султане частично перекрыт до 2 августа, сообщает управление внутренней политики столицы.

«Автомобилистам рекомендовано заранее планировать свой маршрут, передает официальный сайт столичного акимата. В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети планируется проведение дорожно-строительных работ на разворотной дороге под мостом Тулпар. В этой связи с 30 июля по 2 августа планируется частичное перекрытие движения.», — рассказали в городском управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу.

Также сообщается, что жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

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