Нур-Султан. 31 июля. КазТАГ – Втрое снизилось количество пациентов с пневмониями в стационарах Нур-Султана, сообщает управление внутренней политики города.

«Данный показатель с начала июля резко пошел вниз: с 1348 до 437 случаев. Акимат Нур-Султана продолжает принимать эффективные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и пневмониями, о чем свидетельствует динамика снижения количества поступающих больных с начала июля. Благодаря принятым мерам и усилению амбулаторного лечения в поликлиниках города количество вызовов на станцию скорой медпомощи снизилось в три раза – с 3 тыс. до 1 тыс. в сутки, на 67,5% уменьшилось количество пациентов, поступающих в стационары с пневмониями, загруженность коечного фонда снизилась с 99% до 39%», — говорится в сообщении в пятницу.

Также наблюдается положительная динамика снижения заболеваемости коронавирусом. С начала июля количество пациентов, поступающих в стационары, уменьшилось в четыре раза – с 400 до 100 в сутки.

«По состоянию на 30 июля в Нур-Султане зарегистрировано 10 796 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 7895 человек выздоровели. Для сохранения динамики снижения заболеваемости COVID-19 всем горожанам необходимо соблюдать строгие саннормы: носить маски, соблюдать дистанцию», — резюмируется в сообщении.