Нур-Султан. 31 июля. КазТАГ — Сроки приема документов в магистратуру и докторантуру продлили в РК из-за карантина, сообщает пресс-служба министерства образования и науки (МОН) РК.

«В связи с продлением карантинного режима в стране комплексное тестирование (КТ) для поступления в магистратуру стартует не 3 августа, как было заявлено ранее, а 17 августа. Также до 10 августа продлен срок приема документов для поступления в докторантуру. В личные кабинеты (на сайте НЦТ) поступающих будут высланы новые пропуска с указанием даты, времени и места проведения комплексного тестирования. Свидетельство по итогам комплексного тестирования будет выдаваться также в электронной форме через личный кабинет тестируемого», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

В МОН напомнили, что в 2020 году КТ для поступления в магистратуру будет проходить впервые в компьютерном формате через использование персонального компьютера для каждого тестируемого на базе 18 региональных центров тестирования.

«Каждый компьютер будет обеспечен видеокамерой. Таким образом, комиссия по контролю за проведением КТ сможет проследить за соблюдением принципов академической честности. Участники КТ пройдут все этапы дезинфекции, согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, будут соблюдены санитарные меры безопасности. При запуске и рассадке тестируемых между поступающими будет соблюдаться расстояние не менее двух метров», — заверили в ведомстве.

Как сообщается, тестирование для каждого участника начнется индивидуально, не нужно ждать, когда заполнится поток.

«В ходе КТ тестируемые могут пропускать вопросы, переходить к следующим и возвращаться к предыдущим вопросам, изменять варианты ответов. После завершения КТ тестируемые смогут осуществить сверку ответов с протоколом правильных ответов. Кроме того, после завершения тестирования в течение 30 минут претенденты, поступающие в магистратуру, могут подать на апелляцию. (…) За 3 часа 55 минут необходимо ответить на 130 тестовых заданий», — проинформировали в минобразования.

В министерстве отметили, что комиссия может не пустить на комплексное тестирование поступающего за попытку пронести запрещенные предметы или за попытку сдать тестирование через подставное лицо.

«В этом году порядка 38 тыс. человек проявили желание поступить в магистратуру. В 2019 году количество желающих составляло 30 579 человек. В этом году 13,3 тыс. выпускников вузов смогут получить послевузовское образование за счет государства по наиболее востребованным направлениям на рынке труда», — следует из сообщения.

Также сообщается, что в связи с продлением карантинного режима прием документов в докторантуру будет осуществляться до 10 августа.

«Вступительные экзамены для поступления в докторантуру будут проводиться с 17 по 22 августа вузами самостоятельно. Зачисление в докторантуру завершится 28 августа. Количество госгрантов на подготовку специалистов PhD составляет 1815. Во время проведения экзаменов будет организована работа медицинского персонала, обеспечена рассадка поступающих в аудиториях с условием социального дистанциирования, также будет соблюдаться строгий масочный режим», — отметили в МОН.

В ведомстве напомнили, что в связи с невозможностью в условиях пандемии COVID-19 сдать международный тест IELTS на знание английского языка в традиционном формате МОН РК был подписан приказ, разрешающий выпускникам вузов сдавать Duolingo English Test и IELTS INDICATOR для поступления в магистратуру и докторантуру.

Напомним, 29 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продлить карантин еще на две недели в Казахстане. 30 июля о продлении карантина было объявлено официально.