У Есмагамбетовой нет прав обязать носить маски на улицах, норма безграмотна – Сулейманов

Алматы. 31 июля. КазТАГ — У главного государственного санитарного врача Айжан Есмагамбетовой нет прав обязать носить маски на улицах, норма безграмотна, сообщил юрист Жангельды Сулейманов, комментируя норму об обязательном ношении масок в Казахстане.

«Главсанврач оказывается с сегодняшнего дня (30 июля – КазТАГ) ввела норму об обязательном ношении масок. Выходит, раньше не имели права штрафовать на Т83 тыс. Кроме того, что у нее нет таких полномочий, сама норма написана безграмотно», — написал Сулейманов на своей странице в Facebook.

Далее он объяснил, почему так считает.

«1. Впервые применили понятие «защитные» маски. А что такое это? Есть медицинские, а вот защитные – это что-то новое. 2. Написано в «закрытых помещениях», но не бывает же открытых помещений. Если оно открытое, то это не помещение. 3. Аптека, магазин, офис не являются помещениями, а это виды деятельности. 4. И что такое «другие помещения»? Как это понимать? Так нельзя писать. Это же неопределенность, и можно толковать по-разному. Например, квартира или дом – это тоже помещение. 5. И слово «транспорт» нельзя применять в таком значении. Транспорт – это отрасль хозяйства, а не сам автобус. А если имеется в виду транспорт по бытовому, то надо носить маски в своих личных авто. Тогда ГАИшники будут всех штрафовать без масок на Т83 тыс. 6. И самое интересное – на улице. Смысл я-то понимаю, что за пределами помещений, но такие слова в официальных документах нельзя применять, потому что «улица» по закону – это и есть дорога между домами для автомобилей. К улице не относятся дворы, парки, площади, скверы, и еще много чего. Значит, по проспектам можно без масок ходить», — перечислил юрист.

Он считает, что это «непрофессионализм, неумение грамотно составить простую норму».

«И весь наш карантин такой безграмотный, беспощадный, нечеловеческий и главное бессмысленный. Если сам главсанврач не понимает, как и где носить маски, то как это можно требовать с народа, а еще и штрафовать его на огромные деньги», — резюмировал Сулейманов.

Напомним, 30 июля постановлением главного государственного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетовой казахстанцев обязали носить маски на улицах.