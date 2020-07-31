Свыше 15 тыс. подписей собрала петиция к Токаеву и Цою об отказе от масок на улице

Алматы. 31 июля. КазТАГ – Свыше 15 тыс. подписей собрала петиция к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, министру здравоохранения Алексею Цою и главному государственному санитарному врачу страны Айжан Есмагамбетовой об отказе от масок на улице, передает корреспондент агентства.

«Мы, граждане Республики Казахстан, против обязательного ношения масок на улицах, против закрепления в НПА поправок к обязательству ношения масок и наказания при несоблюдении, данная мера должна быть рекомендательной и на ответственности человека», — говорится в петиции, опубликованной на сайте CitizenGO 24 июля.

Авторы петиции, которая на момент подготовки материала к публикации собрала 15 122 подписи, приводят ряд ссылок на публикации западных изданий о применении масок.

«В 2010 году Национальная академия наук США заявила, что вне больниц «маски не предназначены или не сертифицированы для защиты пользователя от респираторных инфекций». Ряд исследований показал неэффективность хирургических масок для предотвращения заражения гриппом в домашних условиях. Канадское агентство общественного здравоохранения не рекомендует использовать маски здоровым людям во время пандемий, признавая, что маска не показала эффективности в этих условиях», — сказано в документе.

Также приводятся результаты исследований из Японии, Южной Кореи и ряда других стран.

«Самое крупное рандомизированное исследование масок, с участием более 7 тыс. человек, было проведено среди паломников в Мекку. Ношение масок не только не понизило заболеваемость респираторными инфекциями, но даже повысило ее среди женщин. Авторы заключили, что маски неэффективны для предотвращения респираторных заболеваний при массовых скоплениях людей», — указывают авторы петиции.

В документе приведено мнение, что «не существует убедительных доказательств для широкого использования масок в качестве защитной меры против COVID-19».

«В Китае как минимум двое школьников умерли на уроках физкультуры во время бега с маской от внезапной остановки сердца. Похоже, что они умерли от недостатка кислорода», — указано также в петиции.

Напомним, 30 июля постановлением главного государственного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетовой казахстанцев обязали носить маски на улицах.