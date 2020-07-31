Нур-Султан. 31 июля. КазТАГ – Запущено производство по пошиву масок мощностью 5 млн штук в месяц в Нур-Султане, сообщает пресс-служба столичного акимата.

«10 июня к нам начало поступать оборудование, после чего мы приступили к его наладке, а также к набору персонала. А с 20 июля началась работа в тестовом режиме и параллельно обучение сотрудников. Линия в тестовом режиме в месяц может выпускать до 2 млн масок. Полная производственная мощность – до 5 млн масок в месяц», – рассказал технический директор ТОО «Болашак 2019» Габит Нусупов в пятницу.

Как уточняется, особенностью медицинских масок является то, что в качестве фильтрующего элемента используется материал, обладающий высоким защитным свойством и водонепроницаемостью. Сотрудники предприятия работают в три смены.

«В рамках акции «Біз біргеміз!» предприятие передало 5 тыс. масок в городскую поликлинику № 12. Планируемая цена масок – Т55 (опт), Т60 (розница). В столице пошивом масок занимаются также ряд других предприятий. Кроме того, акиматом с середины июля в город завезено порядка 110 тонн медикаментов, которые используют при лечении пневмонии, COVID-19 и ряда других заболеваний», — резюмируется в сообщении.